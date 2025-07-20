روبيو يطالب الحكومة السورية بمحاسبة المذنبين في مواجهات السويداء

طالب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت الحكومة السورية بمحاسبة المذنبين في مواجهات السويداء التي شهدت مواجهات طائفية دامية خلال الأسبوع الماضي.

وقال روبيو في بيان على منصة اكس "إذا كانت السلطات في دمشق تريد الحفاظ على أي فرصة لتحقيق سوريا موحدة وشاملة وسلمية (...) يجب عليها المساعدة في إنهاء هذه الكارثة من خلال استخدام قواتها الأمنية لمنع "داعش" من دخول المنطقة وارتكاب مجازر".

وكانت المواجهات الطائفية بين مقاتلين من العشائر والدروز في معقل الطائفة الدرزية في محافظة السويداء قد استدعت تدخل الحكومة السورية وإسرائيل وقبائل مسلحة أخرى.

ودعا روبيو الحكومة السورية إلى "محاسبة أي شخص مذنب بارتكاب الفظائع وتقديمه إلى العدالة، بمن فيهم من هم في صفوفها".