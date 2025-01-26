البرلمان العربي يدين استهداف المستشفى السعودي بالفاشر غرب السودان

أدان البرلمان العربي استهداف المستشفى السعودي بالفاشر غرب السودان والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء وأكد أن استهداف المنشآت العامة والمرافق الطبية والمدنية يعد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وبشكل خاص القانون الدولي.

ودعا البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الصحي والإنساني والمدنيين، وعدم الزج بمنشآت البنية التحتية والطبية في الأزمة الجارية.

وطالب جميع الأطراف بضرورة الالتزام بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 15 أبريل 2023م بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام وحماية المرافق العامة، وتجنب استهداف المدنيين الأبرياء، والعمل من أجل إنهاء الأزمة السودانية بالتوصل إلى حل سلمي مستدام.