Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الشرق الأوسط

البرلمان العربي يدين استهداف المستشفى السعودي بالفاشر غرب السودان

undefined's profile picture

وام

أدان البرلمان العربي استهداف المستشفى السعودي بالفاشر غرب السودان والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين الأبرياء وأكد أن استهداف المنشآت العامة والمرافق الطبية والمدنية يعد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وبشكل خاص القانون الدولي.

ودعا البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم - إلى ضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الصحي والإنساني والمدنيين، وعدم الزج بمنشآت البنية التحتية والطبية في الأزمة الجارية.

وطالب جميع الأطراف بضرورة الالتزام بتنفيذ إعلان جدة الموقع في 15 أبريل 2023م بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام وحماية المرافق العامة، وتجنب استهداف المدنيين الأبرياء، والعمل من أجل إنهاء الأزمة السودانية بالتوصل إلى حل سلمي مستدام.