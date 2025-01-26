العراق والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش يبحثان سبل القضاء على التنظيمات الإرهابية

بحث العراق والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش اليوم سبل القضاء على التنظيمات الإرهابية.

وأكد محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال لقائه الجنرال كيفن ليهي قائد قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا في العاصمة العراقية بغداد اليوم مضي بلاده قدما في إنهاء العصابات الإرهابية والقضاء عليها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له أن اللقاء - الذي حضره دانيل روبنستين القائم بالأعمال الأميركي في العراق - استعرض الأوضاع الأمنية في المنطقة ومواصلة التعاون بين القوات الأمنية العراقية ومستشاري التحالف لملاحقة فلول داعش الإرهابية وشهد التأكيد على التزامات التحالف الدولي تجاه العراق.