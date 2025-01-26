على متن الطائرة الرئاسية .. ترامب يكشف بعض تفاصيل خطته للشرق الأوسط

هل بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكشف عن خطة استثنائية للسلام في الشرق الأوسط، أم هي خطة انقاذ عاجلة لايقاف الحرب في الأراضي الفلسطينية واطلاق سراح المحتجزين لدى "حماس، عبر خطة عاجلة تقضي بنقل أكثر من مليون شخص من غزة، حيث دمرتها حرب مدمرة، إلى منازل في الأردن ومصر.

وقال ترامب لصحيفة ديلي ميل على متن الطائرة الرئاسية أمس السبت: "إننا نتحدث عن مليون ونصف شخص، ونحن نقوم بتنظيف هذا المكان بالكامل".

"نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، واصفا غزة بأنها "مكان مدمر"، وقائلا إن هذه الخطوة قد تكون "موقتة أو طويلة الأجل".

البناء والأرض

ولكن ترامب، باعتباره قطب العقارات، رأى أن الحل للصراع في المنطقة يكمن في البناء والأرض، كما وصف مكالمة هاتفية أجراها مع العاهل الأردني الملك عبد الله في وقت سابق من اليوم.

وقال إنه طلب منه استقبال المزيد من اللاجئين الفلسطينيين من منطقة غارقة في الحرب.

وقال في إجابته على أسئلة موقع DailyMail.com خلال جلسة أسئلة وأجوبة لمدة 20 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية مع مجموعة الصحافة المتنقلة الخاصة به: "كما تعلمون، لقد شهدت المنطقة العديد من الصراعات على مر القرون. ولا أعلم، يجب أن يحدث شيء ما".

"إنه موقع هدم حرفيًا، حيث تم هدم كل شيء تقريبًا ويموت الناس هناك، لذا أفضل أن أشارك مع بعض الدول العربية وبناء مساكن في موقع مختلف حيث يمكنهم ربما العيش في سلام للتغيير".

وقال إنه سيقدم نفس الطلب إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما يتحدثان اليوم الأحد.

"أود أن تستقبل مصر الناس"، قال. "وأود أن تستقبل الأردن الناس".

حل مؤقت

وقال ترامب إنه قد يكون حلاً مؤقتًا أو قد يكون طويل الأمد. ولكن في كلتا الحالتين، من المرجح أن يكون من الصعب بيع الخطة لجيران إسرائيل العرب الذين يترددون في استقبال المزيد من اللاجئين، ومن الصعب بيعها لشعب غزة، الذين يخشون ألا يتمكنوا أبدًا من العودة.