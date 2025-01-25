قطر تجدد دعمها للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا

جددت دولة قطر اليوم التأكيد على موقفها الداعم لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، وجهود دولة قطر من أجل لم شمل الأطفال مع عائلاتهم، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة.

كما ناقش الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا.