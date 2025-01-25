سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على الأونروا مغادرة القدس بحلول الخميس

حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيلاللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التيتشغلها بحلول الخميس 30 يناير، وفق رسالة وجّهها إلى الأمين العام.

تأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر على قانون يحظرأنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام1967.

وقال دانون "وفقا للقانون الإسرائيلي المعمول به، يجب على الأونرواوقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 ينايرعلى أبعد تقدير".

وتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة حماس وتقول إنبعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر 2023.