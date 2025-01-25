غوتيريش يندد باحتجاز سبعة من موظفي الأمم المتحدة في اليمن

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الجمعة بـ"الاحتجاز التعسفي" لسبعة من موظفي المنظمة الدولية في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون في اليمن، داعيا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عنهم.

وقال غوتيريش في بيان "إنني أدين بشدة الاحتجاز التعسفي الذي قامت به سلطات الأمر الواقع الحوثية... لسبعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها".

وأضاف غوتيريش أن "استمرار احتجازهم التعسفي أمر غير مقبول"، مشددا على أن "الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر سلبا في قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن".

وكان مكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن أوضح أن "سلطات الأمر الواقع في صنعاء قامت يوم أمس باحتجاز المزيد من موظفي الأمم المتحدة العاملين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها"، من دون أن يذكر عددهم.

ولم يصدر بعد أيّ بيان عن الحوثيين في هذا الصدد.