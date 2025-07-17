العراق.. 50 قتيلاً وجريحاً في حريق مروع بمركز تجاري

قُتل نحو 50 شخصا في حريق ليلي في مركز تجاري في مدينة الكوت بشرق العراق، على ما أعلنت السلطات المحلية في محافظة واسط.

وقال المحافظ محمّد جميل الميّاحي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية وصل عدد الضحايا إلى نحو 50 شخصا بين شهيد ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في محافظة" واسط.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النيران تلتهم مبنى مكونا من خمسة طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن محافظ واسط قال وفقا لما نقلته الوكالة "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".

وأضاف "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث".

وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام في المحافظة، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة".