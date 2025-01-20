السيسي يؤكد ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار قطاع غزة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين على ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار قطاع غزة وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري ، اليوم، من المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرج ، وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي .

وصرح المتحدث، في بيان نشرته الرئاسة المصرية على صفحتها بموقع فيسبوك ، بأن الجانبين رحبا بالتقدم الذي تشهده العلاقات المصرية النمساوية في مختلف المجالات خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين على تطلعهما للبناء على ذلك لتعزيز العلاقات الثنائية بصورة استراتيجية وبشكل يحقق مصالح البلدين، وعلى ضرورة استمرار التشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً للتنسيق بشأنها.

وأضاف المتحدث أن السيسي استعرض الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بالشكل الكافي، وبما ينقذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهها.

وثمن المستشار النمساوي الجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء، مؤكداً تقدير بلاده للدور الجوهري الذي قامت به مصر لوقف إطلاق النار.

وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيسي على حرص مصر على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، كما تناول الاتصال الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بدورها في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني.

وحرص المستشار النمساوي على الإشادة بحكمة المواقف المصرية، وسعي مصر الدائم للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.