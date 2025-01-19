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الشرق الأوسط

حماس تسلّم قائمة أسماء الرهائن الثلاث إلى إسرائيل

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وكالات


أعلنت حركة حماس اليوم الأحد أن أسماء الرهائن الثلاثة المقرر إطلاق سراحهم، تم تسليمها إلى إسرائيل، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الوسطاء أبلغوا إسرائيل أنهم تلقوا قائمة بأسماء الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم الأحد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن القائمة لم تصل بعد إلى الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن وقف إطلاق النار الذي كان من المقرر أن يبدأ في الساعة 06.30 بتوقيت جرينتش لن يبدأ إلا بعد أن تتسلم إسرائيل الأسماء.

ولم تؤكد إسرائيل بعد استلام الأسماء ولم يتم بعد سريان وقف إطلاق النار.