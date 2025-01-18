"الفارس الشهم 3" تدخل قافلتي مساعدات إلى قطاع غزة

عبرت قافلتان محملتان بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال الأسبوع الجاري إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح المصرية، ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية، في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة .

وتتألف القافلتان من 25 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 309.5 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية وخيم الإيواء والاحتياجات الضرورية الأخرى.ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، إلى 155 قافلة.

وبلغت المساعدات الإماراتية التي دخلت عن طريق البر ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية إلى اليوم، حوالي 29 ألفا و584 طنا أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتواصل دولة الإمارات، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من آثار موجة البرد القارس ومن حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.