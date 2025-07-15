الأمم المتحدة: ما تشهده غزة حالياً "أمر مروع"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة بما يمهد الطريق إلى حل سياسي قائم على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات هيئات الأمم المتحدة .

ووصف غوتيريش ما تشهده غزة حاليا "بالأمر المروع"، لوصوله لمستوى من الموت والدمار لا مثيل له في الآونة الأخيرة، محذرا من أن هذا الأمر يقوض أبسط شروط الكرامة الإنسانية لسكان غزة .

وأعرب غوتيريش في تصريح اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عن أمله في أن تتمكن الأطراف من تجاوز الصعوبات التي تواجهها كي يتحقق وقف إطلاق النار"وهو ليس بالأمر الكافي ، بل من الضروري أن يفضي إلى حل" .وقال إن هذا الحل لن يكون ممكنا إلا إذا تمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش في دولة يمكنهم فيها ممارسة حقوقهم .ومن جانبها دعت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، الحكومة الإسرائيلية إلى مراجعة قواعد الاشتباك في غزة في أعقاب مقتل سبعة أطفال كانوا ينتظرون في طابور للحصول على الماء عند نقطة توزيع.

ونوهت إلى أن هذا أن الحادث جاء بعد أيام قليلة من مقتل عدد من النساء والأطفال أثناء وقوفهم في طوابير للحصول على إمدادات غذائية.