الأمم المتحدة تطلق نداء لجمع 2.47 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2025

أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025م، التي تسعى للحصول على 2.47 مليار دولار أمريكي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة وخدمات الحماية إلى الملايين من ذوي الاحتياج.

وأثرت الأزمة في اليمن على مدار عقد من الزمن بشكل كبير على المجتمعات التي لا تزال تقاسي ويلات الصراع، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد، 19.5 مليون شخص، إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، مع تعرض الفئات الأشد ضعفًا والمهمشة في اليمن، من بينهم النساء والفتيات، لمخاطر متزايدة.

خلال العام الماضي، ظل الوضع الإنساني كما هو عليه أو تفاقم في أنحاء كبيرة من البلاد. تسبب كلٌّ من التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والتصعيد الإقليمي بزيادة الاحتياجات الإنسانية والمخاطر المتعلقة بالحماية.

يواجه نحو نصف سكان البلاد انعدام الأمن الغذائي الحاد، ولا يحصل أكثر من 13 مليون شخص على ما يكفيهم من المياه النظيفة، وتعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي وبعضها لا تعمل.

تحت مناشدة عام 2025م، يسعى العاملون في المجال الإنساني إلى تقديم المساعدات المنقذة للأرواح لـ10.5 مليون من ذوي الاحتياج الأشد ضعفًا . قال جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية لليمن "تستند هذه الجهود إلى أصوات المجتمعات، وتضمن أن نُقدم مساعدات فعالة من حيث التكلفة وذات جودة للمجتمعات المتضررة من الأزمة أينما كانت".

بالرغم من التحديات الكبيرة، وصلت 197 منظمة إغاثية إلى أكثر من 8 ملايين شخص بالمساعدات المنقذة للأرواح خلال العام الماضي، ثلثا هذه المنظمات هي منظمات يمنية محلية. كان ذلك ممكنًا بفضل الدعم المتواصل من المانحين، الذين ساهموا بأكثر من 1.4 مليار دولار أمريكي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024م.

وأكد منسق الشؤون الإنسانية "أثبت العمل الإنساني فعاليته في التخفيف من أسوأ آثار هذه الأزمة. في الوقت ذاته، لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا. يلزم بذل المزيد لتقليل الاحتياجات وتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود من خلال أنشطة التنمية المستدامة".