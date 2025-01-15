صفقة غزة اليوم أو غداً.. مباحثات بايدن والسيسي تكشف إنجاز اتفاق التهدئة





اقتربت صفقة غزة من الإعلان ودخول حيز التنفيذ بعدما تجاوزت نقاط الخلاف والعراقيل خلال الأيام الماضية، حيث كشف البيت الأبيض، اليوم عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تم في منتصف الليل بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي وتناول أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره عقب الاتصال الهاتفي، أن بايدن أعرب عن شكره للرئيس المصري، مشيدًا بدور مصر الوسيط طوال العملية التفاوضية، مؤكداً أن هذه الصفقة لم تكن لتتحقق أبدًا لولا الدور الأساسي والتاريخي لمصر في منطقة الشرق الأوسط.

وتعهد السيسي وبايدن بالبقاء في تنسيق وثيق ومباشر ومن خلال فرقهما خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر دبلوماسي تفاصيل جديدة عن الصفقة بأن إعلان الاتفاق قد يكون اليوم أو غداً، فيما أكدت"حماس" أنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية بشأن الاتفاق.

إطلاق سراح المحتجزين

المرحلة الأولى من مقترح صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا، وفق ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية، مشيرة إلى أن قائمة المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم تشمل مجندات ونساء ورجال فوق سن الخمسين ومرضى وجرحى، وستبدأ عمليات الإفراج في اليوم الأول من وقف إطلاق النار ومن المُقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وأكد مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيبدأ انسحابه من المراكز السكانية خلال المرحلة الأولى وسيبقى بمحور فيلادلفيا، كما سيحتفظ بمنطقة عازلة داخل غزة على طول حدود القطاع مع إسرائيل، وقال بحسب شبكة "سي إن إن": "قدمنا كل التنازلات اللازمة للتوصل إلى اتفاق".

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن دبلوماسي تأكيده أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيعلن اليوم أو غداً، وسيدخل حيز التنفيذ بعد يومين أو ثلاثة من الإعلان عنه، وبموجبه سيتم إطلاق سراح 3 أسرى في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، كما سيتم إطلاق سراح آخرين كل 7 أيام خلال المرحلة الأولى من الاتفاق.