بلينكين يقدم خطة لإعادة بناء وحكم غزة بعد الحرب

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لوكالة أكسيوس إن وزير الخارجية توني بلينكن سيطرح خطة لإعادة بناء وحكم غزة بعد الحرب بين إسرائيل وحماس اليوم .

وبأمل بلينكين في أسبوعه الأخير أن تصبح خطته نقطة مرجعية لأي خطة مستقبلية لليوم التالي لغزة، بما في ذلك لإدارة ترامب القادمة وفق موقع أكسيوس.

وسوف يطرح بلينكين خطته في خطاب أمام المجلس الأطلسي اليوم وسط الجهود المبذولة لإبرام اتفاق بشأن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة .

وصرح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لنيوز ماكس مساء الاثنين أن إسرائيل وحماس "قريبتان للغاية" من التوصل إلى اتفاق، ويشارك مبعوث ترامب ستيف ويتكوف في المفاوضات في الدوحة.

قدم بلينكين خطته بشأن الأمن والإدارة وإعادة الإعمار في غزة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار إلى عدد من حلفاء الولايات المتحدة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في باريس الأسبوع الماضي: "نحن مستعدون لتسليم هذه المسألة إلى إدارة ترامب حتى تتمكن من العمل عليها والاستفادة منها عندما تتاح الفرصة".

وأبدى بعض المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية مخاوفهم من أن تخدم الخطة مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتهمش السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس.

وعين بلينكين مستشاره جيمي روبين مسؤولا عن خطة اليوم التالي.

وقبل عدة أسابيع، سافر روبين إلى إسرائيل والضفة الغربية لمناقشة الخطة.

وقال مسؤولون أميركيون إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أعطوا روبين قائمة طويلة من التحفظات على الخطة، في إشارة إلى عدم دعمهم لها.

وتعتمد خطة بلينكن على إنشاء آلية حكم تتضمن مشاركة المجتمع الدولي والدول العربية التي قد ترسل أيضا قوات إلى غزة لتحقيق الاستقرار في الوضع الأمني ​​وتقديم المساعدات الإنسانية.

وسيدعو الخطاب إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون جزءا من أي حكومة مستقبلية في غزة.

وتريد الحكومة الإسرائيلية أن تشارك الدول العربية في عملية غزة ما بعد الحرب، ولكنها رفضت حتى الآن الموافقة على أي خطة لما بعد الحرب تتضمن مشاركة السلطة الفلسطينية.

وسوف يؤكد بلينكن في خطابه أيضا على المبادئ التي وضعها في طوكيو في وقت مبكر من الحرب والتي تعترض على أي احتلال إسرائيلي دائم لقطاع غزة، أو تقليص أراضيه، أو النقل القسري للفلسطينيين من غزة.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر التعليق.

والخلاصة هي أن " بلينكين يريد أن يحاول تشكيل نتائج الحرب، وسوف يوضح في خطابه كيف يعتقد أن إسرائيل قادرة على تحويل انتصاراتها التكتيكية إلى مكاسب استراتيجية".