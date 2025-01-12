وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية رفع العقوبات المفروضة على سوريا

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم الأحد ،أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا.

وأعلن بن فرحان، في مؤتمر صحفي بالرياض اليوم ، الترحيب بالخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة ، مؤكدا الاستمرار في تقديم أوجه الدعم لسوريا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية ( واس) ، ترأس بن فرحان في العاصمة الرياض، الاجتماع الوزاري العربي الموسع بشأن سوريا ، مشيرة إلى أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم الشعب السوري.

وانطلق في العاصمة السعودية الرياض اجتماع موسع لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.