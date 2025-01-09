قائد الجيش اللبناني جوزيف عون .. المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية

شهد البرلمان اللبناني، الخميس، انعقاد جلسة خاصة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد عامين من الشغور الرئاسي. ويرجح أن تفضي الجلسة إلى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يُعد أبرز المرشحين لتولي المنصب.

الجلسة انعقدت في موعدها المحدد بحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمد آل فرحان، إلى جانب عدد من سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني.

من هو جوزيف عون؟

العماد جوزيف خليل عون، المولود في 10 يناير 1964 في بلدة سن الفيل، قضاء المتن، هو قائد الجيش اللبناني منذ مارس 2017.

انطلق في مسيرته العسكرية عام 1983 عندما التحق بالكلية الحربية، وتدرج في المناصب القيادية، أبرزها قيادة اللواء التاسع، قبل أن يُرقى إلى رتبة عميد ركن في 2013.

يُعرف عون بخبراته العسكرية الواسعة ومشاركته في دورات تدريبية متقدمة داخل لبنان وخارجه، بما في ذلك الولايات المتحدة. يحمل شهادات أكاديمية مميزة، منها إجازة في العلوم السياسية، اختصاص شؤون دولية، وأخرى في العلوم العسكرية.

أبرز مؤهلاته

عون يتميز بإتقانه اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى جانب لغته الأم العربية، في حياته الشخصية، هو متزوج من السيدة نعمت نعمة، ولهما ولدان وأحفاد.

تصف زوجته نعمت عون المؤسسة العسكرية بأنها "زوجة ثانية" له، مشيرة إلى تضحياته في سبيل خدمة الوطن، وفق تصريحاتها لمجلة الجيش اللبناني في عام 2020.

الدور السياسي

انتخاب جوزيف عون رئيساً قد ينهي الفراغ الرئاسي الذي استمر منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون. ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية مكثفة يقودها الموفد الفرنسي لودريان، الذي التقى الأربعاء برئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الكتل النيابية لبحث توافقات المرحلة المقبلة.

عون يحظى بتأييد واسع من قوى داخلية وخارجية بفضل سجلّه العسكري وإدارته الحكيمة للمؤسسة العسكرية، ما يجعله مرشحاً محتملاً لإنهاء حالة الجمود السياسي وإعادة الاستقرار إلى لبنان.