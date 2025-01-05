سوريا .. اكتشاف 163 جثة في 4 مقابر جماعية بدرعا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اكتشاف أربع مقابر جماعية في محافظة درعا، جنوبي سوريا، خلال الأيام الأخيرة، تضم رفات 163 جثة، في تطور يسلط الضوء على الفظائع التي شهدتها سوريا خلال سنوات الصراع، وفقا لسكاي نيوز.

تفاصيل الاكتشافات

السبت الماضي: عثر سكان مدينة الصنمين، الواقعة في ريف درعا الشمالي، على خمس جثث قرب مقر الفرقة التاسعة التابعة للنظام السابق.

الأربعاء: اكتُشفت مقبرة جماعية تحتوي على رفات 31 شخصًا مجهولي الهوية في مزرعة الكويتي، قرب مدينة إزرع بريف درعا الأوسط.

22 ديسمبر الماضي: تم العثور على رفات 93 ضحية، بينهم أطفال ونساء، قضوا حرقًا وهم أحياء وفقًا لاعترافات عناصر سابقة في شعبة الاستخبارات العسكرية للنظام السابق.

16 ديسمبر: اكتشف السكان مقبرة جماعية تضم 34 جثة لأشخاص مجهولي الهوية على أطراف مدينة إزرع.

طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل لتحديد هويات الضحايا وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، مشددًا على ضرورة الكشف عن ملابسات هذه الحوادث في ظل الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الصراع.

يأتي الكشف عن هذه الجرائم في وقت تشهد فيه سوريا مرحلة حساسة بعد سيطرة فصائل مسلحة على العاصمة دمشق وفرار الرئيس السابق بشار الأسد، وفي هذا السياق، تقوم السلطات الجديدة بحملات أمنية مكثفة لملاحقة عناصر النظام السابق المتورطين في انتهاكات وجرائم ضد المدنيين.

تبقى هذه الاكتشافات شهادة مؤلمة على المآسي التي مرت بها سوريا، وتثير تساؤلات عميقة حول آليات المحاسبة والعدالة في مرحلة ما بعد النزاع.