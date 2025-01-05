إدارة بايدن تقر صفقة أسلحة ضخمة لتل أبيب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ هيلفاير «إيه جي إم-114» وقنابل صغيرة القطر ورؤوس حربية زنة 500 رطل.

وقال مسؤول في الخارجية: «إن الوزارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بصفقة بيع مقترحة لذخائر بقيمة 8 مليارات دولار لدعم أمن إسرائيل على المدى الطويل من خلال إعادة إمداد مخزونات الذخائر الحيوية وقدرات للدفاع الجوي».

وستكون هذه هي صفقة الأسلحة الأخيرة لإسرائيل، التي توافق عليها إدارة بايدن التي ينتهي عملها مع تنصيب الرئيس الجديد دونالد ترامب في 20 يناير علما أن إدارة بايدن تلقت نحو 500 تقرير تفيد بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية الموردة لها في هجمات تسببت في «أذى غير ضروري للمدنيين في قطاع غزة».

وقال مصدر مطلع على الصفقة: إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت الكونغرس بأن الصفقة تهدف إلى «دعم أمن إسرائيل على المدى البعيد بإعادة ملء مخزونات الذخيرة الحيوية، وقدرات الدفاع الجوي».

وتأتي هذه الصفقة بعد مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وداعميه في الأشهر الأخيرة، بأن إدارة بايدن فرضت «حظراً صامتاً» على تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وقالت المصادر لـموقع «أكسيوس» إن هذه الصفقة، هي اتفاق طويل الأمد، وإن إنتاج وتوصيل بعض هذه الذخائر، سيتم توفيره من مخزونات الأسلحة الأمريكية الحالية، لكن إنتاج غالبية هذه الذخائر، سيستغرق عاماً أو أكثر.

ومرر الكونغرس في أبريل الماضي، 26 مليار دولار كمساعدات إضافية لإسرائيل، وهو ما يزيد من المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لتل أبيب، والبالغة 3.8 مليارات دولار.

وقالت المصادر إن صفقة الأسلحة الجديدة التي تحتاج إلى موافقة لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، تتضمن صواريخ «جو-جو من طراز AIM-120C-8 AMRAAM» للمقاتلات الإسرائيلية، والتي تستخدم ضد التهديدات من الجو، بما في ذلك المسيرات.

وتشمل الصفقة قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وصواريخ «Hellfire AGM-114» للمروحيات الهجومية. وكذلك، قنابل صغيرة القطر، ومعدات «JDAM»، التي تحول ما تسمى بـ«القنابل الغبية»، إلى قنابل دقيقة التوجيه، ورؤوس حربية زنة 500 باوند.

وفي نوفمبر الماضي، قال مسؤول أمريكي مطلع: إن إدارة بايدن تمضي قدماً في حزمة مبيعات أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل، بعد دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.