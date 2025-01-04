57.6 مليون نسمة تعداد سكان دول "التعاون" في 2023

بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست 57.6 مليون نسمة في عام 2023م، مقارنة ب 56.6 مليون نسمة في عام 2022م، حيث بلغت نسبة الذكور 62.4% في حين شكلت الإناث 37.6%، بينما بلغت الكثافة السكانية 23.9 نسمة لكل كيلو متر مربع، ومساحة دول المجلس 2.4 مليون كيلو متر مربع.

وأصدر المركز الإحصائي الخليجي العدد التاسع من الأطلس الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2024م، الذي يضم أهم الخرائط الإحصائية ولوحات البيانات والمعلومات الإحصائية التفاعلية وعناصرها وتوزيعاتها على مستوى دول المجلس وعلى مستوى المناطق الإدارية، موضحة برسوم بيانية وخرائط جغرافية، وربط بين المعلومة الإحصائية وموقعها الجغرافي، ما يضاعف قيمة المعلومات الإحصائية، ويعزز من استخدامها في التخطيط في مجالات عديدة.

وأكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته في إصدار الأطلس الإحصائي، أن الإحصاءات تمثل أحد أهم الركائز الأساسية للتخطيط والتنمية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وأن الأطلس الإحصائي نموذج حي لمصادر البيانات التي تسهم في رسم سياسات المستقبل لتحقيق مزيد من النماء والازدهار لدول المجلس في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بتقديم الدعم اللازم لتعزيز العمل الإحصائي المشترك بين دول المجلس، بما يحقق مصالح شعوبها ويعزز مكانتها الاقتصادية على الساحة الدولية.

وأشارت سعادة انتصار بنت عبدالله مبارك الوهيبية المدير ة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن الأطلس الإحصائي يعتبر أحد الإصدارات السنوية الرائدة في مجال نظم المعلومات الجغرافية المكانية، لافتة إلى تميزه بأسلوب مبتكر للمؤشرات الإحصائية من خلال دمجها بالمعلومات الجغرافية، ما يسهم في تعزيز الوصول إلى البيانات وتحليلها بشكل أعمق وأكثر شمولية.

وبيَّنت أن الأطلس الإحصائي أداة فعالة تنموية لتكامل الإحصاءات الرسمية مع نظم المعلومات الجغرافية، الأمر الذي سهل قراءة المؤشرات وتحليلها عبر الخرائط التفاعلية.

ويشير الأطلس إلى أن إجمالي القوى العاملة في دول مجلس التعاون بلغ في عام 2023م نحو 33.1 مليون عامل مقارنة مع 30.3 مليونا في عام 2022م، وأن هناك 45.0 مليون نسمة في سن العمل (15 سنة فأكثر)، موضحا

أن معدل الزواج في دول المجلس في عام 2022 بلغ 4.7 عقود زواج لكل 1000 من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر)، بينما بلغ معدل الطلاق نحو 1.8 حالة لكل 1000 نسمة (15 سنة فأكثر).

وأوضح أن 712.4 ألف طالب هو إجمالي طلاب مرحلة تنمية الطفولة المبكرة التي تشمل الحضانات ورياض الأطفال في دول المجلس لعامي 2021 /2022م، في حين أن إجمالي عدد الطلبة في مرحلة التعليم المدرسي بلغ 8.9 ملايين طالب.

وأكد المركز أن عدد المستشفيات الحكومية في دول المجلس في عام 2022م بلغ نحو 843 مستشفى بنسبة 58.4% من إجمالي عدد المستشفيات، بينما بلغت نسبة المستشفيات الخاصة 41.6%، وبلغ عدد الأسرة في المستشفيات الخليجية نحو 122.1 ألف سرير منها 74.6% في المستشفيات الحكومية و25.4% في المستشفيات الخاصة لعام 2022م، في حين بلغ عدد الأطباء في العام المذكور نحو 29.6 طبيبًا وعدد الممرضين نحو 61.2 ممرضا، لكل 10000 من إجمالي السكان.

وفيما يتعلق بإحصاءات المياه بدول المجلس، أشارت بيانات المركز إلى أن كمية هطول الأمطار في دول مجلس التعاون خلال الفترة 2000- 2022م زادت بنحو 18.8%، حيث بلغت نحو 214.1 مليار لتر مكعب لكل سنة لعام 2022م، بينما ارتفعت كمية إنتاج المياه المحلاة بنحو 9.0%، وبلغت كمية المياه المعالجة التي جرى استعمالها في ري المسطحات الخضراء نحو 1.4 مليار لتر مكعب/ سنة، وحجم المياه العادمة نحو 3.7 مليارات لتر مكعب/ سنة، في حين بلغ معدل النمو السنوي في عدد محطات الصرف الصحي بدول المجلس نحو 10.1% لعام 2022م مقارنة مع العام 2021م.

وعن التجارة الخارجية، أشار الأطلس الخليجي إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي لدول المجلس بلغ 1482.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، وإجمالي الصادرات السلعية 823.1 مليار دولار أمريكي، وشكلت الصادرات النفطية الوطنية ما نسبته 63.8%، والصادرات السلعية غير النفطية 19.3%، وإعادة التصدير 16.9%، في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية البينية 131.6 مليار دولار أمريكي.

وفيما بتعلق بالاقتصاد الكلي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023م بالأسعار الجارية 2113.3 مليار دولار أمريكي، وانخفض معدل نمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي نحو 3.5% مقارنة مع العام 2022م، وبلغ معدل التضخم العام في عام 2023م نحو 2.2%.

وفي مجال السياحة، أفادت بيانات المركز بأن عدد السياح الوافدين (القادمين إلى دول مجلس التعاون) بلغ في عام 2023، نحو 68.1 مليون سائح، وعدد المنشآت الفندقية 10.9 آلاف منشأة، وإجمالي الغرف 696.6 ألف غرفة.

وبلغ عدد خطوط الهاتف الثابت في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2023م، 5.5 ملايين خط، وعدد الاشتراكات في الهاتف المتنقل 94.9 مليون اشتراك.