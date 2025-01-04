سوريا تعلن إعادة تأهيل مطاري حلب ودمشق واستئناف الرحلات الدولية

أكد رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أشهد الصليبي، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن العمل جارٍ على إعادة تأهيل مطاري حلب ودمشق بالكامل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان استعدادهما لاستقبال الرحلات الجوية من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الصليبي أن مطار دمشق الدولي سيبدأ استقبال الرحلات الجوية الدولية اعتبارًا من 7 يناير 2025، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى طمأنة شركات الطيران العربية والعالمية حول جاهزية البنية التحتية وخدمات المطارات لاستئناف العمليات الجوية بصورة آمنة وسلسة.