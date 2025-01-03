غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري جنوب مدينة حلب

استهدفت غارات إسرائيلية مواقع تابعة للجيش السوري جنوب مدينة حلب ليل الخميس، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينما أفاد سكّان عن سماع دوي انفجارات ضخمة.

وأفاد المرصد عن دويّ "ما لا يقلّ عن سبعة انفجارات ضخمة ناتجة عن استهداف الطيران الإسرائيلي لمعامل الدفاع في منطقة السفيرة جنوب حلب والبحوث العلمية"، وهي مواقع تابعة للجيش السوري أخليت منذ سقوط بشار الأسد.

من جهته، قال أحد سكان السفيرة لفرانس برس طالبا عدم نشر اسمه إنه سمع "ضربات قوية، تسبّبت بما يشبه هزة أرضية في السفيرة. الأبواب والشبابيك تفتّحت.

كانت أقوى ضربات أسمعها في حياتي.لقد تحوّل الليل إلى نهار".ونفّذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على منشآت عسكرية سورية بعد أن أطاحت فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام الأسد في الثامن من ديسمبر.

