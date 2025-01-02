غالانت يستقيل من الكنيست الإسرائيلي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت الذي أقاله رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في نوفمبر الماضي بسبب خلافات بينهما حول إدارة الحرب في غزة، أنّه سيستقيل من الكنيست.

وفي خطاب متلفز مساء الأربعاء قال غالانت "سأقدّم استقالتي إلى رئيس الكنيست".

وأضاف "لقد خدمتُ البلاد لمدة 35 عاما في الجيش ولعقد من الزمن في الحكومة والكنيست. هناك أوقات يحتاج فيها المرء لأن يتوقّف ويعيد تقييم الاتجاه الذي ينبغي عليه اتّخاذه".

وغالانت، الجنرال السابق الذي تحوّل إلى السياسة، لطالما اعتُبر من "صقور" حكومة نتانياهو.

وأدّى غالانت دورا مركزيا إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب المستمرة مذاك في قطاع غزة.

لكن بعد أكثر من عام من حرب خاضتها إسرائيل على جبهات عدّة، أثار غالانت غضب قادة الأحزاب اليهودية المتديّنة، الحلفاء الرئيسيين لنتانياهو في ائتلافه الحكومي، حين أمر بإخضاع عشرة آلاف شاب يهودي متديّن للخدمة الإلزامية في الجيش بعد أن كانوا معفيّين منها.

وفي كلمته، تعهّد غالانت "أن أواصل العمل بكلّ قوتي لإعادة" الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.