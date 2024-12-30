السيسي: دور كارتر بالسلام بين مصر وإسرائيل "سيظل محفورا في سجلات التاريخ البيضاء"

نعى الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 100 عام، مؤكّدا أنّ "دوره البارز في التوصّل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سيظلّ محفورا في سجلات التاريخ البيضاء".

وقال السيسي في منشور على منصة إكس "أتقدّم بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتّحدة الأميركية"، منوّها بالجهود التي بذلها كارتر حين كان في البيت الأبيض لإبرام اتفاقية كامب ديفيد بين مصر والدولة العبرية في 1978، أول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية.