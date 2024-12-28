الأونروا: أطفال غزة يتجمدون بسبب البرد ونقص المأوى

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن أطفال غزة يتجمدون حتى الموت بسبب البرد ونقص المأوى.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن الوكالة بحاجة ماسة إلى وقف لإطلاق النار وتدفق فوري للإمدادات الضرورية بما فيها إمدادات الشتاء.

وأشار إلى أن الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة على دخولها إلى غزة.

من جهته حذّر برنامج الأغذية العالمي، من أنّ الجوع يتفشّى في كلّ بقعة من قطاع غزة، وذلك وسط الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وبيّن البرنامج، في تدوينة نشرها على موقع" إكس" اليوم، ًانه لم يتمكّن من إدخال إلا ثلث إمدادات الأغذية التي يحتاج إليها لدعم أهل غزة، مجدّدا دعوته إلى توفير إمكانية وصول آمنة ومستدامة للإمدادات المطلوبة، إلى جانب استعادة القانون والنظام، مشدّداً على أنّ وقف إطلاق النار ضروري أكثر من أيّ وقت مضى.