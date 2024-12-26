إدارة العمليات العسكرية في سوريا تطلق عملية أمنية في طرطوس

أطلقت إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية السورية الخميس عملية في محافظة طرطوس "لملاحقة فلول" الرئيس السابق بشار الأسد، وفق ما أعلنت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، بعد يوم من احتجاجات دامية مع مسلحين تابعين للنظام السابق.

وأفادت "سانا" بأن العملية التي جرت في محافظة طرطوس مكنت من "اعتقال العديد من عناصر هذه المجموعات الموالية لبشار الأسد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان حصول "اعتقالات" عدة على خلفية القتال الدامي الذي هز خربة المعزة الأربعاء وكذلك التظاهرات غير المسبوقة لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.