قصف إسرائيلي يودي بحياة 5 صحافيين وسط قطاع غزة

أعلنت قناة فلسطينية محلية مقربة من حركة الجهاد الإسلامي أن خمسة من الصحافيين العاملين فيها قتلوا فجر الخميس في غارة جوية إسرائيلية استهدفت عربة البث الخارجي التابعة للقناة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونعت قناة "القدس اليوم" في بيان "الصحافيين الشهداء الخمسة: فيصل أبو القمصان وأيمن الجدي وإبراهيم الشيخ خليل وفادي حسونة ومحمد اللدعة الذين ارتقوا في استهداف صهيوني لباص البث الخارجي".

أضافت القناة أن الخمسة قتلوا "أثناء تأديتهم واجبهم الصحافي والإنساني"، واصفة الحادث بأنه "جريمة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال ضد الصحافيين" الفلسطينيين.

وبثت القناة مقطع فيديو يُظهر مصور القناة في وسط القطاع أيمن الجدي وهو يعلن انجابه مولوده الأول، قبيل ساعات من مقتله.

وقال شهود عيان إن صاروخا أطلقته طائرة إسرائيلية أصاب بشكل مباشر عربة البث الخارجي التي كانت متوقفة أمام مستشفى "العودة" في مخيم النصيرات، ما أسفر عن مقتل العاملين الخمسة واحتراق السيارة بالكامل.

وأعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الأسبوع الماضي في بيان مقتل "أكثر من 190" صحافيا وإصابة "أكثر من 400" منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر العام الماضي.