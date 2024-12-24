إسرائيل تعلن اعتراض مقذوف أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه اعترض مقذوفا أطلق من اليمن، بعد دوي صفارات الإنذار في وسط وجنوب إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على تلغرام "بعد دوي صفارات الإنذار قبل قليل، جرى اعتراض مقذوف أطلق من اليمن قبل عبوره إلى الأراضي الإسرائيلية".

أضاف "تم تفعيل صفارات الإنذار تحسبا لاحتمال سقوط شظايا جراء عملية الاعتراض". وأفادت خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية ماغن ديفيد أدوم بعدم وقوع إصابات بسبب المقذوف. ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين تحذيرا للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بعد إطلاقهم صاروخين الأسبوع الماضي على إسرائيل، بما في ذلك صاروخ أوقع 16 إصابة بمركز تجاري في تل أبيب السبت.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على موانئ وبنى تحتية للطاقة في اليمن الواقع على بعد أكثر من 1500 كيلومتر جنوب شرق إسرائيل، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وفقا لزعيم الحوثيين.