تعيش إيران وبعد مرور نحو 9 أشهر من الحرب مع أمريكا، ظروفاً حرجة سياسياً واقتصادياً، ففيما دخل ملف المفاوضات مرحلة الجمود الكامل واحتمالات عودة الضربات قائمة، تعاني موانئها من الحصار الخانق والذي أسفر بدوره عن انهيارات غير مسبوقة في قيمة عملتها، ما جعلها تلوح بورقة مضيق هرمز تارة بإبقائه مغلقاً، وأخرى بإعادة عرض اليومين لفتحه وبدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأكد رئيس الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن خطة اليومين لا تزال مطروحة كخطة متوازنة تشمل مطالب وتوقعات طهران، مشيراً إلى أنه سيتم فتح مضيق هرمز وبدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، إذا نفّذت واشنطن مطالب بلاده. وكشف عراقجي، عن أن قطر وباكستان تنقلان باستمرار الأفكار بين إيران والأمريكيين بشأن خطة طهران، وأنه لم يتم التوصل بعد لمرحلة بدء التنفيذ. وشدد عراقجي، على أن مطالب بلاده ليست جديدة وجميعها كانت مطروحة بشكل أو بآخر خلال الفترة الماضية وتحمل الكثير منها توقيع ترامب، على حد قوله. كما أكد قائد القوات البحرية الإيرانية، أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً حتى يدرك الأمريكيون ضرورة التعامل مع الشعب الإيراني باحترام والاعتراف بمكانته، على حد قوله.

بدوره، أشار رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى أن بلاده وصلت إلى نقطة الردع في حرب عسكرية تقليدية مع أمريكا وإسرائيل، مضيفاً: «أُعلن أننا بلغنا نقطة الردع في حرب عسكرية تقليدية، مثل حربَي الـ12 يوماً والـ40 يوماً.. علينا أن نبلغ نقطة الردع في المجالات الأخرى أيضاً». على صعيد آخر، قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر ​قاليباف، إن المرشد مجتبى خامنئي، أمر بإجراء ​تعديل جذري في منظومة المخابرات الإيرانية، وذلك بعد أن كشفت الأحداث التي وقعت في السنوات القليلة الماضية عن ثغرات كبيرة في أجهزة الأمن والمخابرات. وصرح قاليباف في مقطع فيديو نُشر عبر تطبيق تلغرام، إنه ينبغي للحكومة ألّا ⁠تتأخر في تعيين وزير دائم بمجرد أن يقر مجلس صيانة الدستور التشريع الخاص بإصلاح وزارة الاستخبارات.

وأضاف قاليباف أن البرلمان الإيراني طلب في البداية من الحكومة تقديم مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة وزارة الاستخبارات، لكنه تولى المسألة بنفسه بعد حدوث تأخيرات. ووافق النواب، اليوم، على البنود العامة لمشروع القانون، وبدأوا النظر في بنود تشمل توسيع شروط الأهلية ‌لمنصب وزير الاستخبارات. وذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الشروط ستشمل مرشحين من غير رجال ​الدين يحملون درجة الماجستير ولديهم خبرة ودراية في شؤون المخابرات، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في مستوى إدارة متوسط أو عالٍ.

موقف

إلى ذلك، نقلت ‌وسائل ​إعلام رسمية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله، إنه لا يمكن ‌للوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بتفتيش ‌المنشآت النووية الإيرانية ‌المهددة أو ‌المعرضة للهجوم، ‌مع رفضها التنديد بالضربات ​العسكرية ‌على ​تلك المنشآت. وأوضح أن جميع ​المنشآت ⁠النووية الإيرانية ⁠كانت تحت إشراف الوكالة ⁠الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن المواقع تحت الأرض بُنيت تحسباً لخطر ‌الهجمات من الولايات ​المتحدة وإسرائيل. تطورات «هرمز» ميدانياً، قالت ​البحرية في بيان، إن ناقلتي نفط اصطدمتا ‌بألغام بحرية في مضيق ‌هرمز.

وأضاف ‌البيان أن ‌إحدى ‌الناقلتين، وكانت تحمل ​أكثر من ‌مليوني برميل ​من ⁠النفط الخام، اصطدمت ​بلغم ⁠إلى الشمال ⁠من منطقة خصب، ⁠بينما اصطدمت الناقلة الثانية بلغم في الجزء الشرقي من المضيق ‌أثناء مغادرتها الممر ​المائي، كما أعلن الجيش الإيراني إصابة شخصين وفقدان ثالث إثر هجوم بطائرة مسيرة أمريكية استهدف قارب صيد قبالة منطقة سيريك جنوبي البلاد، فجر اليوم، في وقت تتواصل فيه التوترات البحرية في مضيق هرمز. وفي تطور آخر أعلن الجيش الإيراني، الليلة الماضية، اصطدام سفينة بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيراً إلى أن 3 ناقلات كانت تحاول عبور المضيق عبر مسارات وصفها بأنها مخالفة.

حصيلة استهدافات

في الأثناء، أكد مركز المعلومات البحرية المشترك أن 17 ناقلة تعرضت للاستهداف في مضيق هرمز منذ 1 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أن التهديد في المضيق لا يزال شديداً، وأن هجمات إضافية على الناقلات مرجحة بمساري العبور. وأضافت أن مزاعم إيران بشأن إصابة ناقلات بألغام لم تؤكدها أي سلطات رسمية أو وطنية، لافتة إلى 36 عبوراً يومياً لمضيق هرمز خلال 48 ساعة بمساعدة أمريكية. ورداً على ما أوردته صحيفة واشنطن بوست عن أن إيران استخدمت خدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في شن هجمات على قوات أمريكية، قالت وزارة الحرب الأمريكية، إن القيادة المركزية «سنتكوم» لا تملك أي تقارير تشير إلى استخدام إيران خدمة ستارلينك، خلال عملياتها العسكرية.