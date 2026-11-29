

كشف مصدر عراقي مطلع، اليوم عن ترتيبات لتولي ثلاث شركات خاصة إدارة المنافذ الحدودية العراقية مع إيران، في إطار مساعٍ لتشديد الرقابة على حركة البضائع وتنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، في وقت بحث مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، في طهران أمس مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، ملف المنافذ الحدودية وضبط الحدود بين العراق وإيران.

وأوضح المكتب الإعلامي للمستشار في بيان: «ناقش الجانبان ملف المنافذ الحدودية وضبط الحدود وخطط انتشار القوات العراقية الموضوعة من قبل القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، لضبط الحدود، فضلاً عن مناقشة موضوع المنافذ غير الرسمية وغير الخاضعة للسلطة الاتحادية في العراق».

وأكد العبودي خلال اللقاء موقف حكومة علي الزيدي الثابت والمبدئي بعدم السماح باستخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقاً لتهديد أمن واستقرار أي من دول الجوار أو المنطقة، انطلاقاً من حرص العراق على إرساء علاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

إلى ذلك، قال مصدر عراقي إن ثلاث شركات خاصة، إلى جانب فريق يضم 20 عنصراً مدرباً، ستتولى مهام تتعلق بإدارة المنافذ الحدودية العراقية المحاذية لإيران.

وربط المصدر هذه الترتيبات بتشكيل القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، في السابع من نوفمبر الجاري، قوة مهام خاصة معنية بتشديد الرقابة على الحدود الإيرانية وتنفيذ العقوبات المفروضة على طهران.

ولم يكشف المصدر عن أسماء الشركات أو جنسيتها وطبيعة الصلاحيات التي ستُمنح لها في إدارة المنافذ العراقية.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، قد وجّه في السابع من الشهر الجاري بتشكيل قوة مهام تحمل اسم "البوابة الحديدية"، تضم نحو 20 عسكرياً ومدنياً، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقراً لها.

وتتولى القوة، وفق بيان القيادة المركزية، التنسيق مع مؤسسات حكومية أميركية لمنع نقل الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد المشمولة بالعقوبات، والحد من تدفقات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.

وفي السابع من الشهر الجاري أيضاً، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن وزارة الخزانة الامريكية طلبت رسمياً من بغداد إغلاق جميع المنافذ الحدودية مع إيران باستثناء منفذين، أحدهما في إقليم كوردستان، ضمن سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.