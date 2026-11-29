ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم، أن محكمة التمييز أيدت ‌أحكام الإعدام الصادرة بحق ‌منفذي هجوم ‌على كنيسة ‌أسفر عن مقتل 9 أشخاص ​في أكتوبر تشرين ⁠الأول. وقالت الوكالة، إن محكمة التمييز ​تصادق ⁠على حكم ⁠إعدام مرتكبي الاعتداء الإرهابي ⁠الثلاثة على كنيسة بلدة حمود في الكرك. ووقع الهجوم في 23 أكتوبر الماضي، واستهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، وسط حالة من الصدمة في المملكة. وأعلنت الحكومة الأردنية آنذاك الحداد العام لمدة 3 أيام، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لملاحقة المتورطين في الهجوم.

وفي 26 أكتوبر، أعلنت السلطات الأردنية القبض على المتهمين الثلاثة الرئيسيين، قبل أن تحيل النيابة العامة القضية إلى محكمة أمن الدولة مطلع نوفمبر، عقب استكمال التحقيقات. وأثار الهجوم تنديداً واسعاً داخل الأردن وخارجه، إذ يعد من الاعتداءات النادرة التي تستهدف المسيحيين في المملكة.