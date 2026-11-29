صعد الجيش الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على مناطق متفرقة في جنوب لبنان، عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات استهدفت بلدات عدة، في وقت تتواصل التحركات السياسية اللبنانية والدولية لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة، والحديث عن جولة ثامنة من المفاوضات مع إسرائيل، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» نهاية العام الجاري، وسط مخاوف من حدوث فراغ أمني في المنطقة الحدودية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، فيما استهدف القصف المدفعي أطراف بلدات برعشيت وكفر تبنيت ووادي زبقين والمنصوري، إلى جانب النبطية الفوقا وميدون والخيام وعلي الطاهر ومناطق أخرى. ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، وما تلاه من تفاهمات أمنية بوساطة أميركية، لم تنجح حتى الآن في وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية أو استكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وعلى المسار السياسي، يستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة ثامنة من المحادثات قبل نهاية العام، وفق ما أوردته صحيفة «هآرتس»، التي أشارت إلى أن النقاشات ستتركز على وضع آلية للتحقق من تنفيذ البرنامج التجريبي المعلن في يونيو الماضي ومراقبته. ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي، أن المشاورات لا تزال جارية بشأن الجهة التي ستتولى مهمة المراقبة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن المفاوضات مع إسرائيل لم تنهَر، لكنها عُلّقت على المستوى الرسمي بسبب الانتخابات الإسرائيلية وعدم وضوح طبيعة الحكومة المقبلة، مؤكدا أن بيروت تنتظر اتضاح المشهد السياسي في إسرائيل لاستئناف المسار التفاوضي. وبالتوازي مع هذه التطورات، كشف سلام أن فرنسا تعمل على إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يتيح لقوات «يونيفيل» مواصلة تنفيذ بعض مهامها بعد انتهاء ولايتها فيديسمبر المقبل، مشيرا إلى وجود انفتاح أميركي على بحث المقترح.

وأوضح سلام، في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، أن المقترح الفرنسي يشمل استمرار مهام إزالة الألغام ومرافقة القوافل الإنسانية ومراقبة الانتهاكات، خلال مرحلة الانسحاب التدريجي للقوات الدولية. وأكد أن أي قوة دولية بديلة أو ترتيبات جديدة في جنوب لبنان يجب أن تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي، في ظل الحاجة إلى ضمان استمرار بعض المهام الأمنية والإنسانية بعد انتهاء التفويض الحالي. وبين التصعيد الميداني والتحركات الدبلوماسية، يواجه لبنان استحقاقا أمنيا مع اقتراب انتهاء مهمة «يونيفيل»، في وقت لم تتبلور فيه بعد ترتيبات بديلة واضحة، ما يثير مخاوف من انعكاسات الانسحاب الدولي على الاستقرار في جنوب البلاد، خصوصاً مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وتعثر تنفيذ التفاهمات القائمة.