

أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت بوجود «خلافات جوهرية» بينهما، عقب انتهاء مباحثاتهما بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية إلى عدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات، وتوجّه آيزنكوت نحو دعم تشكيل حكومة أقلية بالتنسيق مع «كتلة التغيير».

وجاء الاجتماع الذي عُقد اليوم الأحد في تل أبيب، في ظل مساعي نتنياهو لإقناع آيزنكوت بالانضمام إلى حكومة وحدة، عبر عرض توليه رئاسة الحكومة أولاً ضمن اتفاق لتناوب المنصب، إلا أنّ المحادثات انتهت من دون اتفاق على استكمال المفاوضات في هذه المرحلة.

وقال بيان مشترك لحزبي «الليكود» و«يشار»: «إنّ الاجتماع بدأ بإحاطة بشأن الوضع الأمني، قبل الانتقال إلى بحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية»، مشيراً إلى أنّ المحادثات جرت في أجواء «عملية وجدية»، في محاولة لتقريب وجهات النظر وردم الفجوات القائمة بين الجانبين.

لكن القناة 12 الإسرائيلية أفادت بأنّ «الحزبين قررا عدم عقد اجتماعات متابعة في المرحلة الحالية»، فيما ذكرت القناة 13 أنّ «الاجتماع انتهى من دون تحقيق أي تقدم، مع بقاء فجوات كبيرة جداً بين الطرفين».

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، لا موعد لعقد اجتماع تفاوضي جديد بين «الليكود» و«يشار»، ولم يتحقق تقدم كبير في أي من القضايا المطروحة.

وفي أعقاب الاجتماع، أطلع آيزنكوت قادة «كتلة التغيير» على المستجدات، وأعلن أمامهم، وفق هيئة البث الإسرائيلية، أنه سيدعم تشكيل حكومة أقلية. كما نقلت القناة 12 أنه قرر عدم عقد اجتماع آخر مع نتنياهو، مؤكداً التزامه تجاه معسكر التغيير.

وأفادت القناة 15 الإسرائيلية بأنّ «حكومة الوحدة لا تزال بعيدة المنال، وأن آيزنكوت متمسك بضم جميع شركائه في الائتلاف، ولن يلتقي نتنياهو مجدداً في الوقت الراهن».

وفي السياق، التقى فريق التفاوض التابع لحزب «يشار» ممثلين عن رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، بالتزامن مع اجتماع نتنياهو وآيزنكوت، فيما عقد الأخير لقاءً مع رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان في هرتسليا.

وكان نتنياهو قد أعلن استعداده للتنازل عن مبدأ تولي الحزب الأكبر رئاسة الحكومة، مقترحاً أن يتولى آيزنكوت المنصب أولاً، على أن يشغل هو منصب رئيس الوزراء البديل خلال الفترة الأولى من الولاية.

ودعا نتنياهو إلى بدء مفاوضات فورية لتشكيل حكومة وحدة تضم الأحزاب التي ترى في إسرائيل «دولة قومية للشعب اليهودي»، معتبراً أن التهديدات الوجودية التي تواجه البلاد تستدعي تجاوز الخلافات السياسية.

وأشار إلى أنّ «التوصل إلى تفاهمات مع شركائه من الأحزاب الحريدية قد يتيح تسوية الخلافات بشأن قضايا عالقة، من بينها مشروع القانون المتعلق بدراسة التوراة». في المقابل، نفى حزب «الليكود» التقارير التي تحدثت عن استعداده للتخلي عن الأحزاب الحريدية في إطار اتفاق محتمل.

في الأثناء، طلب رئيس كتلة حزب «يشار» في الكنيست، روي فولكمان، من قادة الكتل والأحزاب الإسرائيلية ضمان الحضور الكامل لأعضاء الكنيست اعتبارا من غدا الاثنين وحتى 7 ديسمبر، في ظل استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة برئاسة غادي أيزنكوت.



وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن فولكمان وجّه رسالة إلى قادة كتل وأحزاب «بياد» و«إسرائيل بيتنا» و«الديمقراطيين»، إضافة إلى قادة ومديري حزب «رعام» والقائمة المشتركة، طالبهم فيها بضمان عدم غياب أي من أعضاء الكنيست خلال هذه الفترة.



وكتب فولكمان في رسالته، التي حملت عنوان «الاستعداد للنشاط البرلماني في الأسبوع المقبل»: «أطلب عدم منح أي إجازات أو السماح بالسفر إلى الخارج حتى يوم الاثنين المقبل، بما في ذلك ذلك اليوم. نحن في حالة استعداد خاص للأسبوع المقبل».

ولم يوضح فولكمان طبيعة هذا الاستعداد، أو ما إذا كان طلبه مرتبطا باحتمال أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة.