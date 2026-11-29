وكالات



بدأ اليوم الاجتماع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب «يشار» جادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، الأحد، لبحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة، وذلك عقب إعلان نتنياهو استعداده لتولي رئاسة الحكومة بالتناوب مع آيزنكوت.

وقال حزب «يشار» في بيان إن الاجتماع بدأ بتلقي إحاطة أمنية، على أن يعقبه بحث مفاوضات تشكيل الحكومة، مشيراً إلى انعقاد اجتماع متزامن بين فريقي التفاوض التابعين لحزبي «يشار» و«ياحاد» بقيادة نفتالي بينيت.

ولا يُتوقع أن يشارك بينيت في الاجتماع بين آيزنكوت ونتنياهو، رغم أنه الزعيم الوحيد في تكتل آيزنكوت الذي يدعم تشكيل حكومة وحدة مع حزب «الليكود»، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ويأتي الاجتماع بعدما أعلن نتنياهو، السبت، استعداده لتولي رئاسة الحكومة بالمرتبة الثانية في اتفاق للتناوب مع آيزنكوت، الذي منح «الليكود» مهلة 24 ساعة للتوصل إلى اتفاق ائتلافي وفق «تايمز أوف إسرائيل».

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو يطالب بالبقاء في منصب رئيس الوزراء لفترة لم يحددها قبل بدء تطبيق اتفاق التناوب، بهدف الإشراف على أي تطور أمني محتمل يتعلق بإيران، وهو شرط أفادت التقارير بأن آيزنكوت رفضه بشكل قاطع.

واتهم آيزنكوت «الليكود» بالتهرب من مفاوضات يسعى فريقه إلى إجرائها منذ نحو ثلاثة أسابيع. وأكد أنه يعتزم عرض حكومة لأداء اليمين «خلال الأيام المقبلة»، وأن الخطوط العريضة التي صاغها فريقه ستشكل أساس أي حكومة يقودها.

وينتهي تكليف آيزنكوت في 6 ديسمبر. و يدفع مسؤولون في معسكره باتجاه إبلاغ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج قريباً بأنه نجح في تشكيل حكومة، وهي خطوة تمنحه أسبوعاً لعرض الاتفاقات الائتلافية.



وظلّ الخلاف قائماً بشأن تركيبة الائتلاف وقانون التجنيد. وتمسك نتنياهو بالتوصل إلى تفاهم مع الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) بشأن القانون، فيما يدفع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت نحو حكومة وحدة تستبعد تلك الأحزاب.

ويعارض آيزنكوت مشاركة حزب «القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن جفير. وطالب يائير لَبيد بتنصيب حكومة برئاسة آيزنكوت قبل التفاوض على توسيعها.

واختار هرتسوج آيزنكوت في 7 نوفمبر لتشكيل الحكومة، بعدما أسفرت الانتخابات عن برلمان منقسم. وأوصت كتل تضم 67 نائباً بتكليفه، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم 7 نواب. وقبل إعلان نتنياهو استعداده للتناوب، كان آيزنكوت قد توصل إلى اتفاق مع حزب «الديمقراطيين» بقيادة يائير جولان.