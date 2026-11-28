أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، استمرار العمل في إنجاز تحصينات أمنية متكاملة لأول مرة في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي - الإيراني. وقالت الوزارة في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن الحدود العراقية الإيرانية هي أطول حدود برية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هور الحويزة يعد مسطحاً مائياً كبيراً بين العراق وإيران بطول يتجاوز الـ50 كم وتقع المخافر العراقية خلف هذا الهور بعدة كيلومترات الأمر الذي يستغله المهربون والمتسللون. وأضافت أنه بجهود قوات الحدود تم إنجاز سدة ترابية على ارتفاع عدة أمتار والمباشرة بإنجاز التحصينات على هذه السدة التي تمثل الخط الصفري بين الحدود العراقية الإيرانية.

في الأثناء، وصل مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، السبت، إلى طهران موفداً من رئيس الوزراء علي الزيدي، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين تتناول العلاقات الثنائية وملفات أمن الحدود وتهريب النفط. وقال مصدر مسؤول، إن زيارة العبودي تهدف إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بإغلاق المنافذ الحدودية، وتبادل وجهات النظر بشأنها، فضلاً عن بحث المعلومات المتعلقة بتهريب النفط والإجراءات المتبادلة على الحدود. وأضاف أن الزيارة تستهدف أيضاً طمأنة الجانب الإيراني حيال الخطوات العراقية، في ظل القلق الذي أثارته الإجراءات الجديدة لدى طهران.

وتأتي الزيارة في أعقاب إجراءات اتخذتها الحكومة العراقية أخيراً، شملت إغلاق المنافذ الحدودية البرية الدولية مع إيران، باستثناء منفذين، لأسباب أمنية، في خطوة أثارت استياء طهران، خصوصاً أنها المرة الأولى منذ أكثر من عقدين التي تتخذ فيها بغداد إجراءات من هذا النوع.

على صعيد آخر، تمكنت السلطات العراقية من تفكيك شبكتين لتهريب النفط في محافظتي بابل وديالى، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة عمليات التهريب وحماية الثروات النفطية للبلاد. وأوضح جهاز الأمن الوطني العراقي أنه ضبط أنبوباً نفطياً مثقوباً في منطقة الإسكندرية بمحافظة بابل، والقبض على 10 أشخاص بتهمة العمل ضمن شبكة لتهريب المنتجات النفطية. وذكر الجهاز، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن قوة مشتركة من شرطة بابل ومفارز الأمن الوطني تمكنت من ضبط الأنبوب النفطي المثقوب في منطقة الإسكندرية. ,أشار إلى أن العملية أسفرت عن القبض على 10 أشخاص يعملون ضمن شبكة لتهريب النفط.

إلى ذلك، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، السبت، إحباط محاولة تهريب مشتقات نفطية ومواد صناعية في ديالى. وذكرت المديرية في بيان، أنه تم إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المشتقات النفطية قادمة من إحدى المحافظات إلى ديالى. وتابعت أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد الصناعية المخالفة للضوابط كانت معدة للتهريب بطرق غير قانونية.