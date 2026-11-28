دعت 8 دول من بينها فرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الربع الأول من عام 2027، معتبرة في بيان مشترك أن التجديد الديموقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين. وفيما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر إلى سبتمبر 2027، رأت الدول الثماني (أستراليا، بلجيكا، كندا، فرنسا، لوكسمبورغ، النروج، بولندا، وبريطانيا)، أن إجراء انتخابات حرة وشفافة أمر لا غنى عنه للحفاظ على المبادئ الديموقراطية وتمكين القادة الفلسطينيين من التعبير، بشرعية متجددة، عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثماني عن أسفهم، قائلين إنه بعد مرور 20 عاماً على آخر اقتراع وطني في فلسطين، و5 سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، لا يزال غياب الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير ديموقراطياً عبر صناديق الاقتراع. وحذر الوزراء من أن استمرار دعم دعم بلدانهم ومساندتها للسلطة الفلسطينية وجهود تعزيز مؤسساتها تسير جنباً إلى جنب مع الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالإصلاحات والتجديد الديموقراطي. وقرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في أكتوبر الماضي تأجيل الانتخابات التشريعية، مبرراً ذلك بوضع إسرائيل عقبات جوهرية، فضلاً عن ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة. من جهتها، نفت إسرائيل أي مسؤولية لها في التأجيل. واعتبر حينها وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية تم دون سبب وجيه.