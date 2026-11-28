أعلنت السعودية اعتراض صاروخ كروز كان يستهدف العاصمة الرياض، وآخر باليستي أطلق باتجاه المنطقة الجنوبية. وكتب الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي على منصة «إكس»: «اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض». كما قال المالكي في وقت لاحق، إن الدفاعات اعترضت ودمرت صاروخاً ⁠باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة الشقيق ‌السعودية، مضيفاً أن شظايا عملية ‌الاعتراض سقطت دون أن ‌تسفر عن أي ‌إصابات بين ‌المدنيين. وأكد المالكي، في بيان، ​أن محاولة ‌استهداف ​المدنيين والأعيان المدنية ⁠سيتم الرد عليها.

وفي تطورات القتال باليمن، اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، السبت، في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، فيما حذرت الأمم المتحدة من صعوبات تعرقل إيصال المساعدات إلى أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون إلى دعم إنساني في اليمن. وقال محور تعز العسكري، إن القوات الحكومية، مدعومة بالمقاومة الشعبية، صدت هجوماً للحوثيين في جبهة الأقروض جنوبي المحافظة بعد مواجهات استمرت ساعات، واستهدفت تعزيزات للجماعة في الجبهة نفسها، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها من دون تحديد حصيلة.

إلى ذلك، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن فريقها الميداني وثق 87 جريمة وانتهاكاً ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز خلال الساعات الـ72 الماضية. ورصدت الشبكة في تقرير لها، إطلاق نحو 560 مقذوفاً عشوائياً على أحياء وقرى مأهولة بالسكان، وفشل إطلاق صاروخين بالستيين، مؤكدة أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحصار والقيود على حركة السكان وعرقلة دخول الغذاء والأدوية والوقود والإمدادات الأساسية. وأوضح التقرير ان القصف والقنص الحوثي أسفرا عن مقتل 14 مدنياً، بينهم 3 نساء و4 أطفال، وإصابة 24 آخرين، بينهم 8 أطفال بجروح.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي ارتكبت، الجمعة، مجزرتين بحق المدنيين، موضحاً أن استهدافاً بطائرة مسيرة طال مدنيين في حي شارع الثلاثين بمدينة تعز، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، وإصابة شخص آخر بجروح، لافتاً الى مقتل 8 مدنيين وأُصيب 4 آخرون جراء قصف حوثي استهدف هنجر السينما بمدينة التربة. ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل لحماية السكان المدنيين، وممارسة ضغوط فورية وفاعلة لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الحوثيون بحق السكان في تعز.