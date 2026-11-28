يمضي الصراع بين أمريكا وإيران إلى تصاعد، لاسيما بشأن الحصار البحري والملاحة في مضيق هرمز، في ظل تشديد الأمريكيين القيود على حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، وسعيهم لخنق صادرات النفط وتجفيف أحد أهم مصادر دخل طهران لدفعها إلى تقديم تنازلات، في المقابل توعدت طهران بكسر هذا الحصار. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها عطلت سفينة تجارية، بعدما حاولت مغادرة ميناء بندر عباس الإيراني والعبور في المنطقة رغم الحصار البحري، مشيرة إلى أن طائرة عسكرية أطلقت ذخائر دقيقة استهدفت السفينة «باسيفيك آرتشر» في خليج عمان، ما أدى إلى تعطيل نظام الدفع فيها، من دون إصابة أفراد طاقمها المدني.

كما قالت «سنتكوم»، إن قائداً عسكرياً إيرانياً أطلق خلال الساعات الـ24 الماضية ادعاءات عدة وصفتها بأنها كاذبة بشأن القوات الأمريكية، مشددة على أن الجيش الأمريكي لم يفرض رسوماً على السفن التي تعبر مضيق هرمز. وذكرت القيادة المركزية، في منشور على منصة إكس، أن القائد الإيراني زعم أن الجيش الأمريكي سرق ناقلتي نفط إيرانيتين، وأن بحرية إيران استعادت السيطرة عليهما بينما كان الجنود الأمريكيون على متنهما نائمين.

وردت «سنتكوم» بأن إيران لم يعد لديها قوة بحرية فعلية، ووصفت رواية القائد الإيراني بأكملها بأنها كذبة ملفقة أخرى. وأضافت القيادة أن القائد الإيراني زعم أيضاً أن القوات البحرية الإيرانية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن» في اليوم الأول من عملية «الغضب الملحمي»، ما أجبر القوات الأمريكية على طلب المساعدة من دول المنطقة لإجلاء أفرادها. وقالت «سنتكوم» إن المجموعة الضاربة المرافقة لحاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» كانت تتمتع بحماية قوية ولم تتعرض لأي هجوم من جانب إيران. وأضافت أن المجموعة أكملت مهمة قتالية وصفتها بأنها ناجحة للغاية في الشرق الأوسط، وعادت بسلام إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

كسر حصار

في المقابل، تتصاعد التصريحات الإيرانية الرافضة للحصار، إذ قال مستشار للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إن طهران لن تسمح باستمرار الحصار الأمريكي، وإن مضيق هرمز سيظل مغلقاً، دون أن يوضح كيفية تنفيذ تهديداته أو طبيعة الخطوات التي قد تتخذها إيران. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن قائد البحرية الإيرانية قوله، إن عمليات كسر الحصار جارية، وإن الموانئ الإيرانية لا تزال تعمل، وإن البحرية ترافق السفن، وتقف إلى جانب مالكيها والبحارة. وأضاف أن محاولات قطع ما وصفه بشريان الحياة للاقتصاد الإيراني لم تنجح حتى الآن، على حد زعمه.

إلى ذلك، أعلنت البحرية الإيرانية، وقوع انفجارين بناقلتي نفط غير قانونيتين بالقرب من مدخل ميناء خصب شمال سلطنة عمان وإلى الشرق من مضيق هرمز، مشيرة إلى تعرض ناقلتي نفط لانفجارات واندلاع النيران فيهما. وأشارت إلى وقوع انفجار في الناقلة الأولى إثر اصطدامها بلغم بحري بالقرب من مدخل ميناء خصب، بينما وقع انفجار في الناقلة الثانية أثناء إبحارها شرقي مضيق هرمز.

وساطة

سياسياً، كشف السفير الباكستاني في واشنطن، رضوان سعيد شيخ، أن بلاده وفي إطار تقليدها الحقيقي في الدبلوماسية البناءة، ستستمر في تقديم خدماتها نحو تسوية الصراعات والنزاعات من خلال السلام والحوار من منظور مستقبلي. وأشار إلى أن باكستان كانت الوسيط المفضل بين الولايات المتحد وإيران، مؤكداً أن باكستان اختيرت لتكون وسيطاً واضطلعت بدور، بمشاركة قيادتها على أعلى مستوى، ليس فقط مع قيادتي البلدين، لكن أيضاً مع شركاء ثنائيين ومتعددي الأطراف آخرين مهمين في محاولة لصياغة مذكرة تفاهم إسلام آباد التي تواصل تشكيل أساس لأي اتفاق مستقبلي في هذا الصراع.