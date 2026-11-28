نفت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" فرض أي رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن ما تردد بشأن تحصيل 2.5 مليون دولار من كل سفينة تعبر المضيق "ادعاءات كاذبة"، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها قائد عسكري إيراني.

وأوضحت القيادة المركزية، في منشور عبر حسابها باللغة العربية على منصة "إكس"، أن القوات الأمريكية وشركاءها الإقليميين يسيطرون على مضيق هرمز، مشددة على عدم فرض أي رسوم على السفن العابرة لهذا الممر المائي الدولي.

وأكدت أن جهودها أسهمت في استعادة حرية الملاحة عبر المضيق، مشيرة إلى عبور آلاف السفن ونقل مليارات البراميل من النفط الخام بحرية وأمان تحت الحماية الأمريكية، رغم ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر".

وفي سياق متصل، نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة مزاعم إيرانية بشأن استعادة الحرس الثوري الإيراني السيطرة على ناقلتي نفط، بعدما زُعم أن القوات الأمريكية استولت عليهما، ووصفت الرواية بأنها "مفبركة"، مؤكدة أن إيران لم تعد تمتلك قوة بحرية فعلية، بحسب تعبيرها.

كما نفت تعرض حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" لهجوم إيراني خلال اليوم الأول من عملية "الغضب الملحمي"، مؤكدة أن المجموعة الضاربة المرافقة للحاملة لم تتعرض لأي هجوم.

وأضافت أن المجموعة الضاربة أكملت مهمة قتالية وصفتها بأنها "ناجحة للغاية" في الشرق الأوسط، وعادت بسلام إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مستمرة دون رسوم عبور، مؤكدة التزامها بضمان حرية الملاحة وأمن السفن في هذا الممر المائي الحيوي.