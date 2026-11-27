كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم، عن بلورة تفاهمات أولية بين حزب يشار بزعامة غادي أيزنكوت، وحزب الليكود بشأن تشكيل حكومة وحدة، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة حول ترتيب تولي رئاسة الحكومة بالتناوب، ومشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في الحكومة المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة تتواصل بالتوازي مع تحركات أيزنكوت لتشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية، مشيرة إلى أن رئيس حزب معا نفتالي بينيت أكد في تصريحاته أن حزبه لن ينضم إلى معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضافت أن المحادثات بين فريقي التفاوض عن حزب يشار والليكود أسفرت عن تفاهمات أولية بشأن إجراء تغييرات في الجهاز القضائي بالتوافق، إلا أن الخلاف بشأن ترتيب تولي رئاسة الحكومة في إطار اتفاق التناوب لم يُحل بعد. ولفتت إلى أن حزب يشار يعارض أيضا مشاركة بن غفير في حكومة الوحدة، فيما لم يوافق نتنياهو حتى الآن على استبعاده منها. وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع الأخير بين فريقي التفاوض، الذي عقد قبل يومين، كان قصيراً للغاية، إذ غادر المشاركون للمشاركة في التصويت بالهيئة العامة للكنيست، ولم يعودوا لاستئناف المباحثات.

في السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر في معسكر التغيير قولها، إن التحركات الأخيرة تشير إلى أن الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، يعمل خلال الأيام الماضية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك على خلفية اجتماعه مع أيزنكوت قبل يومين. ورجحت المصادر أن يوجه نتنياهو قريباً دعوة علنية إلى أيزنكوت لتشكيل حكومة وحدة، مع إعلانه الاستعداد لتولي رئاسة الحكومة في المرتبة الثانية ضمن اتفاق التناوب، بهدف تقييد تحركات أيزنكوت وإعاقة تشكيل حكومة. وأضافت أن مثل هذه الخطوة، إذا جرى تنفيذها، فمن المرجح أن تكون منسقة مسبقاً مع هرتسوغ وبينيت، فيما لم يصدر عن مكتب الرئيس الإسرائيلي أي تعليق بشأن مضمون الاجتماع مع أيزنكوت.

مخاوف

ووفق الصحيفة، تسود مخاوف أخرى داخل معسكر التغيير من أن يلجأ نتنياهو إلى تأخير تشكيل الحكومة أو إحباطه من خلال شن هجوم على إيران، بما قد يشكل رافعة سياسية لتشكيل حكومة وحدة. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعسكر قولها إن إسرائيل تلقت بالفعل إشارة واضحة من واشنطن مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يرغب في شن هجوم على إيران، لكن المخاوف تتمثل في أن يقرر نتنياهو التحرك بشكل مستقل ومن دون تنسيق معه. وأشارت الصحيفة إلى أن أيزنكوت يسعى إلى تنصيب الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وقبل انتهاء مدة التفويض، فيما يرغب معسكر التغيير في تقليص الفترة الزمنية قدر الإمكان بين الإعلان عن استكمال تشكيل الحكومة وموعد تنصيبها.

إعلان وشيك

في الأثناء، أفادت مواقع إخبارية إسرائيلية، اليوم، بأن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، يعتزم إعلان أن حركة حماس منظمة إرهابية، خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة 12 الإسرائيلية غداً السبت. ونقلت المواقع عن مصادر في القائمة العربية الموحدة قولها، إن عباس من المتوقع أن يعلن موقفا صريحاً بهذا الشأن، في خطوة تأمل القائمة أن تسهل على غادي أيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ضمها إلى الحكومة المقبلة، والمشاركة في الائتلاف الحكومي الجاري العمل على تشكيله. ووفق المواقع، فإن القائمة العربية الموحدة تأمل في عرض الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل، وتحديدا يومي الأربعاء أو الخميس، مشيرة إلى أن الوقت المتبقي أمام المفاوضات بات محدوداً.