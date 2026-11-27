أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن دعمه جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة.

وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الجمعة: "ندعم جهود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لبسط سلطة الدولة في جميع أنحاء العراق، ووقف تهريب النفط العراقي، وإنهاء الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف: "ندعم جهود رئيس الوزراء الزيدي لبناء عراق موحد ومزدهر وقوي، يتخذ قراراته السياسية بنفسه".

يذكر أنه في 24 نوفمبر، أصدر رئيس الوزراء العراقي، سلسلة من القرارات والإجراءات الإدارية والقضائية والأمنية والفنية، عقب اطلاعه على تقرير لجنة التحقيق الخاصة بتهريب النفط من شركة نفط الشمال، شملت إقالة عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، ومراجعة العقود، واتخاذ إجراءات جديدة بشأن المنافذ الحدودية والحقول النفطية الخاضعة لسلطة إقليم كردستان.

وعقب صدور هذه القرارات، أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بياناً مشتركاً، أكدا فيه دعمهما للحوار والشفافية والتفاهم، مشددين على أن القرارات الأحادية لا تخدم أمن العراق واستقراره.

وأقرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية دستورية الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي، فيما أطلق رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، مبادرة لعقد حوار وطني في الأول من ديسمبر، بهدف حل الأزمة الدستورية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.