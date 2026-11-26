هدّد وزير الدفاع في حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية الخميس، بتنفيذ عملية عسكرية وتهجير مليون فلسطيني داخل قطاع غزة في حال لم تتخل حركة حماس عن سلاحها.

وقال يسرائيل كاتس في منشور على منصة إكس إن حماس أمام خيارين، إما "نزع سلاحها طوعا وتجريد قطاع غزة من السلاح، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو أن يتولى الجيش الإسرائيلي نزع سلاحها في إطار عملية عربات جدعون 2، بما يشمل إجلاء مليون من سكان غزة مجددا نحو الجنوب".







