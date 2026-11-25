

دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرحلة حاسمة، مع مساعي غادي آيزنكوت لإنجاز تفاهماته الائتلافية الأسبوع المقبل، رغم تصاعد الخلافات بين حلفائه بشأن توزيع الحقائب الوزارية، والاستعانة بدعم الأحزاب العربية، فيما أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية مشروعَي قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023، وتقييد مدة تولي رئاسة الحكومة.

وكشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية، الأربعاء، أن معسكر التغيير، والذي يضم أربعة أحزاب رئيسة، بقيادة غادي آيزنكوت، يستهدف أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الثاني من ديسمبر المقبل، قبل انتهاء مهلة التكليف بأربعة أيام، فيما يسعى آيزنكوت إلى إبرام اتفاقات مع شركائه، بعدما أعلن، مساء الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم بشأن أول اتفاق ائتلافي مع حزب «إسرائيل بيتنا»، بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وقال ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية العامة، الأربعاء، إنه يمكن تشكيل حكومة ذات «أغلبية يهودية واضحة»، الأسبوع المقبل، متوقعاً دعم حزب «يهودية التوراة» الحريدي. فيما اعتبر رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، في تصريحات لإذاعة «ناس»، نقلتها صحيفة «إسرائيل اليوم»، أن تشكيل حكومة تغيير بدعم «الحريديم» والقائمة الموحدة، يمثل الخيار الممكن حالياً.

وبحسب موقع «كيبا» العبري، تتجه التفاهمات الأولية نحو إسناد وزارة الدفاع إلى ليبرمان، والمالية إلى نفتالي بينيت، والخارجية إلى يائير لابيد، وسط استياء رئيس حزب «الديمقراطيين»، يائير غولان، من احتمال حصوله على وزارة الأمن الداخلي.

وكان الحزب أعلن، مساء الثلاثاء، تعليق مفاوضاته مع آيزنكوت، احتجاجاً على تقدم محادثاته مع «الليكود» لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مقابل تعثر مفاوضات تشكيل حكومة تستبعد نتنياهو.

وأفادت القناة الـ 12 باستمرار الخلاف بين «يشار» و«الليكود»، بشأن التناوب على رئاسة الحكومة، رغم إحراز تفاهمات أولية بشأن قضايا قضائية، فيما يواصل نتنياهو الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعلى المسار البرلماني، أقر الكنيست، الأربعاء، بأغلبية 65 صوتاً مقابل 50، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية من خمسة أعضاء في إخفاقات السابع من أكتوبر، على أن تصدر تقريراً مرحلياً خلال عام من تشكيلها، بعدما رفضت حكومة نتنياهو سابقاً مطالب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.

كما أقر، بأغلبية 65 صوتاً مقابل 48، مشروع قانون لتحديد مدة رئاسة الحكومة بثماني سنوات متتالية، وفرض قيود على تولي المنصب لمن يواجهون اتهامات جنائية، وفق موقع «واللا» العبري.

في المقابل، شهدت محاكمة نتنياهو تطوراً مهماً، الأربعاء، إذ اقترح القضاة على النيابة العامة النظر في إسقاط الاتهامات في أخطر قضايا الفساد المرفوعة ضده، وإعادة تقييم قضية أخرى، والسعي إلى تسوية في القضية الثالثة، وفق صحيفة «إسرائيل اليوم».

ولا يزال تشكيل الحكومة مرهوناً بتجاوز معضلة الأغلبية البرلمانية، إذ يمتلك معسكر آيزنكوت 48 مقعداً، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعداً.