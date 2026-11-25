ألقت إثيوبيا حجراً في بركة حرب السودان، بطرحها مبادرة دبلوماسية شاملة دعت كل المكونات العسكرية والسياسية والمدنية إلى حوار سوداني مفتوح تستضيفه أديس أبابا، بهدف إنهاء القتال والتوصل إلى توافق وطني يقود إلى ترتيبات انتقالية وحكومة وحدة وطنية تحظى بقبول واسع. وتمنح المبادرة أولوية لوقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، وتتعهد فيها إثيوبيا بالوقوف على مسافة واحدة من كل الأطراف.

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، عن استعداد بلاده لاستضافة الحوار ورعايته، وتوظيف علاقاتها الإقليمية والدولية وإمكاناتها الدبلوماسية لتهيئة الظروف اللازمة لجمع الأطراف السودانية إلى طاولة واحدة، مؤكداً أن المبادرة لا تنطلق من أجندة سياسية خاصة، أو تستهدف تحقيق مكاسب على حساب أي طرف، بل تستند إلى قناعة بأن استمرار الحرب لا يخدم أحداً، وأن السودان وشعبه هما الخاسر الأكبر من الصراع.

ودعا أبي أحمد كل الأطراف وبمختلف مكوناتها العسكرية والسياسية والمدنية، إلى المشاركة في حوار شامل ومفتوح، يهدف إلى وقف الاقتتال والانقسام والتوصل إلى توافق يؤسس لسلام عادل ومستدام، مشيراً إلى الاستعداد لتوفير منبر يتسم بالانفتاح والجدية والاحترام المتبادل، ويتيح للسودانيين مناقشة خلافاتهم والتوصل إلى حلول توافقية بإرادتهم الوطنية المستقلة، بعيداً عن الإملاءات الخارجية والاستقطابات التي أسهمت في إطالة أمد الحرب.

ووفق المبادرة يفترض أن يقود الحوار إلى تفاهمات سياسية واسعة تشمل وقف الحرب وإطلاق مسار وطني جامع، والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة على نطاق واسع تتولى استعادة مؤسسات الدولة، وصون وحدة السودان وسيادته، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وتهيئة الطريق أمام سلام يشارك جميع السودانيين في صياغته.

وشدد أبي أحمد على أن الغاية من الحوار ليست تحقيق انتصار لطرف على آخر، بل انتصار السودان واستعادة الدولة ووقف نزيف الدم، معتبراً أن الحلول المفروضة لا يمكن أن تؤسس لسلام دائم. ولفت أبي أحمد إلى أن مستقبل السودان شأن يقرره السودانيون وحدهم، وإن الحوار السوداني– السوداني يمثل الطريق الأجدى لإنهاء الأزمة وصياغة عقد وطني جديد يحفظ كرامة المواطنين ووحدة البلاد وتنوعها.

وقال أبي أحمد إن البلدين الجارين ظلا يتأثران بصورة متبادلة بالأزمات والتحولات بسبب الجوار وتشابك المصالح والروابط الإنسانية، وأن تداعيات الحرب السودانية تجاوزت حدود البلاد وألقت بظلالها على دول الجوار والقرن الأفريقي.

وناشد أبي أحمد المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية مساندة المبادرة، وتكثيف الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة المتضررين والنازحين واللاجئين، ودعم المساعي الجادة لوقف الحرب بعيداً عن الحسابات الضيقة، مشيراً إلى استعداد إثيوبيا للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين وتوظيف علاقاتها الدبلوماسية لتشجيع الأطراف السودانية على المشاركة، وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الحوار. وأكد أبي أحمد أن السلام في السودان لا يمثل مصلحة لدولة مجاورة فقط، بل يشكل جزءاً من أمن إثيوبيا واستقرار القرن الأفريقي.



