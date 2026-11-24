



حذرت منظمة الصحة العالمية من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بالتهاب السحايا في قطاع غزة منذ منتصف أكتوبر الماضي، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 533 حالة، بينها أربع وفيات.

ودعت إلى زيادة إدخال الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة لتعزيز الرصد والاستجابة لمخاطر تفشي المرض. وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير إن 71 في المائة من حالات الاصابة المسجلة تعود إلى أطفال دون سن العام الواحد، موضحا أن معظم الإصابات سجلت في مدينة غزة وخان يونس، وأن الحالات المشتبه بها ارتفعت بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.. ودعا إلى ضرورة إيجاد سبل لإدخال المعدات والمواد المنقذة للحياة، بما فيها الأدوية والمياه الصالحة للشرب والوقود اللازم لتشغيل المحطات، وقطع الغيار المطلوبة لإصلاح المعدات الطبية، إلى جانب الخيام والمراتب، مشيرا الى أن توفير هذه الاحتياجات يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.