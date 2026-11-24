حذّر مقال نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه نحو ما وصفه بـ«فخ استراتيجي نصبته طهران»، معتبراً أن ما سماه «التردد الأمريكي» يضع إسرائيل ودول الخليج أمام مخاطر متزايدة ويمنح إيران مساحة لإعادة ترتيب حساباتها.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن راهنت على أن تشديد العقوبات الاقتصادية وفرض الحصار البحري والتلويح بضربات إضافية ضد البنى التحتية ستكون كافية لدفع طهران إلى الاستسلام، غير أن ظهور مؤشرات التردد الأمريكي ورغبة البيت الأبيض في تفادي حرب شاملة أدّيا بحسب الصحيفة إلى نتيجة عكسية؛ إذ رجّحا كفة المتشددين داخل إيران، وحوّلا النظام إلى ما وصف بـ«مخلوق جريح ويائس وخطير، نصب لهم كميناً محكماً». ولخّصت الصحيفة تحوّل المشهد بصورة مجازية، قائلة إن الأمر يبدو «وكأن ترامب أخذ الحبل الذي كان يطوّق عنق النظام الإيراني منذ بدء العملية العسكرية، وراح يلفّه حول عنقه وأعناق دول الخليج».

وترى الصحيفة أن حشر طهران في الزاوية منحها ثلاث أوراق ضغط رئيسية قادرة على تحييد التفوق العسكري الأمريكي أو تعقيد حساباته. وتتمثل الورقة الأولى في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو القرار في واشنطن أن إعلان الحصار أمر سهل، لكن تأمين مرور ناقلات النفط في مواجهة قدرة إيران على تعطيل الملاحة بوسائل بسيطة نسبياً يمثل تحدياً بالغ الصعوبة.

وتكمن الورقة الثانية في انكشاف القوات الأمريكية، إذ يتمركز نحو 50 ألف جندي أمريكي في قواعد بالشرق الأوسط، ما يجعلهم عرضة لنيران إيرانية قد توقع خسائر بشرية فادحة، فضلاً عن تهديد المنشآت العسكرية والطائرات ومنظومات الأسلحة المتطورة.

أما الورقة الثالثة فتتعلق باستهداف أمن الطاقة الخليجي، إذ تشكل الترسانة الإيرانية من الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي أعادت طهران تعزيزها منذ وقف إطلاق النار، خطراً مباشراً على منشآت النفط لحلفاء واشنطن، وهو ما قد يجعل دول الخليج وفق تعبير الصحيفة «رهينة لطهران»، لا سيما بمساندة الفصائل الموالية لها في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض يحاول كسب الوقت واستنزاف إيران اقتصادياً لتفادي مواجهة شاملة، لكن سياسة المماطلة هذه تدفع طهران نحو اعتماد نهج مزدوج يجمع بين إبقاء باب المفاوضات مفتوحاً والتهيؤ لتصعيد محسوب أو تحرك عسكري مفاجئ لكسر الحصار. وخلصت الصحيفة إلى أن هذا «الانتظار المرهق للأعصاب» يمنح إيران وقتاً لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية وترسيخ موقعها دولة على العتبة النووية، ما يضع صناع القرار في إسرائيل أمام معضلة حاسمة: إما انتظار التحرك الأمريكي وتحمّل احتمال مفاجأة إيرانية مؤلمة، وإما الإقدام على ضربة استباقية منفردة تباغت طهران وتعيد خلط الأوراق في المنطقة.