يتلبس الغموض مصير عودة الحرب بن أمريكا وإيران بين 3 معطيات متباينة المآلات، ففيما تستمر جهود الوساطة القطرية على قدم وساق بهدف معلن خفض التصعيد والتمهيد لحل يمهد لاتفاق يحقق السلام ويضمن حرية الملاحة، تصر طهران على تلبية واشنطن لشروطها السبعة، وبين هذا وذاك تخطط إسرائيل لشق طريق ثالث يتمثل في تسريع شن هجوم على إيران تفضل عدم خوضه منفردة.

وتستمر قطر في جهود الوساطة لتقريب المواقف وجسر الهوة بين إيران والأمريكيين، محذرة من المنطقة لا تحتمل مزيداً من التصعيد. وكشف مسؤول أمريكي، عن أن الرئيس دونالد ترامب، لا يرى حالياً حاجة للعودة إلى العمليات العسكرية ما دامت الضغوط الاقتصادية على إيران تحقق أهدافها، مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، إذ أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن، لفانس، دعم قطر جميع المساعي لحل يمهد لاتفاق يحقق السلام ويضمن حرية الملاحة البحرية.

بدوره، حذر الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية، د. ماجد الأنصاري، من أن أي تصعيد ميداني من شأنه الإضرار بجهود الوساطة، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ودعم الخيار الدبلوماسي. وأكد أن ملف هرمز موجود ضمن جهود الوساطة ويجب إعادة حرية الملاحة والعودة للمفاوضات.

من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن موقف بلاده لم يتغير بشأن شروط طهران الخاصة بأي مفاوضات لإنهاء الحرب. وقال قاليباف: "موقفنا هو ذاته الذي أعلناه سابقاً، فلن نتخذ أي خطوة ولن ندخل في أي مفاوضات قبل تنفيذ الشروط الإيرانية السبعة، كما أننا على أهبة الاستعداد للرد بحزم على تحركات العدو وتغيير جغرافيا المعركة إذا ارتكب أي خطأ". وانتقد قاليباف تسييس النقاش بشأن خيارات إيران، بحيث يوصف من يتحدث عن التفاوض بالتخاذل، ومن يتحدث عن الحرب بأنه داعية حرب يفتقر إلى المنطق، معتبراً أن استمرار هذا الجدل لا يقدم مخرجا من الوضع القائم.

في المقابل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عن خلافات داخل القيادة السياسية والأمنية بشأن توقيت شن هجوم عسكري جديد على إيران، في وقت تتزايد فيه الشكوك داخل الإدارة الأميركية بشأن دوافع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للإسراع في تنفيذ العملية، واحتمال ارتباطها بأزمته السياسية الداخلية. وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو يدفع باتجاه تسريع التحرك العسكري ضد طهران في أقرب وقت ممكن، بينما يرى الجيش الإسرائيلي أنه لا يوجد حالياً تهديد مباشر يستدعي شن هجوم فوري، وأن هناك متسعاً من الوقت للاستعداد للعملية في ظروف أفضل.

كما كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن أن تقديرات الجيش والمنظومة الأمنية في إسرائيل تشير إلى احتمال اضطرار تل أبيب لخوض مواجهة عسكرية ثالثة مع إيران، بدعوى أن طهران تواصل بناء قدراتها العسكرية. ووفق الصحيفة، يحافظ الجيش الإسرائيلي على مستوى مرتفع من الجاهزية الدفاعية والهجومية، ويستعد لثلاثة سيناريوهات محتملة، هي مبادرة إيران إلى شن هجوم أو إصدار الرئيس ترمب أمراً بخوض مواجهة فورية أو تحرك إسرائيل بمفردها، وهو الاحتمال الذي تعده التقديرات الأقل واقعية.

أوضاع صعبة

وفي ظل هذه المعطيات يعيش الداخل الإيراني أوضاعاً اقتصادية قاسية، ففيما اشتكى إيرانيون في مدن عدة، من تداعيات استئناف انقطاعات الكهرباء، وما تسببه من اضطراب في الحياة اليومية وتعطيل للأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع دخول إيران مرحلة جديدة من أزمة الطاقة، أثار تطبيق نظام جديد لتسعير مشتريات الخبز المدعوم في عدد من المحافظات الإيرانية جدلاً واسعاً، بعدما فوجئ مستهلكون بقيود على الكميات التي يمكن شراؤها بالسعر المدعوم، ما أدى إلى تشكل طوابير ووقوع مشادات في بعض المخابز. وذكرت صحيفة كيهان الإيرانية، أن النظام بدأ تطبيقه في محافظتي خوزستان وزنجان، من دون إخطار مسبق لأصحاب المخابز أو المستهلكين، فيما أفادت إذاعة راديو فردا بتفعيله أيضاً في محافظة مركزي. ووفق التقارير، يعتمد النظام على تحديد حصة شهرية مدعومة تعادل نحو 8 كيلوغرامات من الدقيق للفرد، بسعر يبلغ 23 ألف ريال إيراني للكيلوغرام.