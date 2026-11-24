تفاعل ملف قصف أوكرانيا سفينتين روسيتين قرب بنغازي على نطاق واسع داخلياً ودولياً، ففيما نأت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومقرها طرابلس بنفسها عن عقد أي تفاهمات مع كييف لاستخدام الأراضي والمنشآت الليبية لأعمال عدائية، شددت إيطاليا على أهمية منع امتداد النزاع مع الروسي- الأوكراني إلى البحر المتوسط، في وقت اعتبرت فيه كييف الهجوم المسير دفاعاً مشروعاً عن النفس.

ونفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، عقدها أي تفاهمات مع أوكرانيا بشأن استخدام الأراضي والمنشأت الليبية لأعمال عدائية، عقب استهداف كييف سفينتين روسيتين قبالة بنغازي. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، عدم صحة المزاعم بشأن وجود أي تفاهمات مع أوكرانيا تتعلق بهذه الأحداث. وذكرت الوزارة في هذا الإطار ببيان أصدرته وزارة الدفاع في 12 سبتمبر أكد عدم السماح باستخدام الأراضي والمنشآت الليبية منطلقا لأعمال عدائية. وقالت الحكومة إن جميع التفاهمات والاتفاقيات العسكرية تبرم عبر القنوات الرسمية ووفق الأطر القانونية والأصول المعتمدة في العلاقات الدولية، بما يصون سيادة ليبيا وأمنها.

وجددت في بيانها التأكيد على أن الأحداث المؤسفة التي عرضت أمن بنغازي وأهلها للخطر، تكشف خطورة استضافة قوات أجنبية خارج سلطة الدولة، محملة مسؤولية ذلك "الجهات التي استقدمتها عن إقحام البلاد في صراعات دولية. وكانت وزارة الدفاع قد نفت حينها السماح لأوكرانيا باستخدام قاعدة عسكرية في شمال غرب البلاد لشن هجمات بمسيرات ضد سفن تابعة لأسطول الظل الروسي في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما ذكرت شبكة سي.إن.إن الأميركية. ونقلت الشبكة عن مصدر أوكراني قوله، إن خبراء أوكرانيين في تشغيل المسيرات موجودون في شمال غرب ليبيا منذ أواخر العام 2025.

ويأتي رد طرابلس بعد مطالبة الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي ومقرها بنغازي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، التحقيق في شبهات استخدام مواقع ومنشآت عسكرية بغرب ليبيا لإطلاق وتجهيز المسيرات، داعية إلى التحقق من وجود عناصر أو خبراء ومنشآت عسكرية أوكرانية داخل ليبيا، ومطالبة الحكومة الأوكرانية بتوضيحات رسمية بشأن أنشطتها.

قلق

بدوره، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، لنظيره الأوكراني أندري سيبيغا، عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت سفنتين روسيتين قبالة بنغازي، وفق وزارة الخارجية الإيطالية. وقالت الوزارة إن تاياني شدد على الأهمية البالغة التي توليها إيطاليا لمواصلة العمل لمنع امتداد النزاع مع روسيا إلى البحر المتوسط أيضاً، مؤكداً أن احترام سيادة ليبيا ضرورة لإيطاليا.

موقف

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأوكراني، آندري سيبيها، إن الهجوم ​بمسيرات على سفينة عسكرية روسية وسفينة شحن في المياه الليبية ‌كان دفاعاً مشروعاً عن النفس، وذلك بعد انتقادات من حكومة طرابلس. وأكد سيبيها، أن السفن الحربية الروسية وسفن الشحن التي تنقل معدات عسكرية أهداف مشروعة، وأن حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس منصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن أوكرانيا لا تجر أحداً ‌إلى الحرب ولا تنقل الحرب إلى أي مكان. وأضاف أن أوكرانيا تحترم سيادة ليبيا وسلامة ‌أراضيها، مشيراً إلى أن الهدف من إجراءات ‌أوكرانيا هو التصدي للعدوان الروسي المسلح وليس الإضرار بليبيا أو شعبها. وأوضح أن القانون الدولي ​لا يقصر حق الدفاع ‌عن النفس على الأراضي ​التي يقع فيها العدوان، بل يمكن ⁠أن يكون ذلك على أراضي المعتدي أو في المياه الدولية. وأضاف أن روسيا هي التي تعرض دولاً ثالثة للخطر باستخدام بنية تلك البلدان التحتية المدنية ​في أغراضها ⁠العسكرية.