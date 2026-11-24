

صيغة جديدة برزت الثلاثاء، في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية، تجمع بين مشاركة الأحزاب العربية و«الحريديم» في ائتلاف برئاسة غادي آيزنكوت، بالتزامن مع احتدام الخلافات بين حلفاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، واستمرار الانقسامات داخل معسكر التغيير بشأن مسارات تشكيل الحكومة، وسط مساعٍ لحسم المفاوضات خلال أيام.

وطرح رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، في مقابلة مع إذاعة «الشمس»، صباح الثلاثاء، تشكيل حكومة تضم حزبه وحزب «يهودية التوراة المتحدة» الحريدي، وتحظى بدعم القائمة العربية المشتركة من خارج الائتلاف، معتبراً أن هذه الصيغة تمثل خياراً واقعياً، مشيراً إلى تقدم بطيء في الاتصالات، فيما استبعد المشاركة في حكومة وحدة برئاسة نتانياهو.

وتزامن ذلك مع سجال علني بين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وقيادات من «الحريديم»، بعدما حذر الوزير، في منشور عبر منصة «إكس»، الثلاثاء، من التحالف مع معسكر آيزنكوت، معتبراً أن خطوة كهذه ستنقلب على «الحريديم».

وبحسب قناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية، الثلاثاء، ردّ رئيس «يهودية التوراة المتحدة»، يعقوب آشر، باتهام أطراف في الصهيونية الدينية بالإضرار بمصالح طلاب المعاهد الدينية، فيما ذكّر رئيس «أغودات يسرائيل»، يتسحاق غولدكنوبف، سموتريتش بتصريحاته ضد هؤلاء الطلاب والتزاماته التي لم يفِ بها تجاههم.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مقترح يجري بحثه بين ممثلي آيزنكوت و«الحريديم»، يتضمن إلغاء حصص التجنيد، وإعفاء طلاب المعاهد الدينية المتفرغين من العقوبات، مقابل تشديد الرقابة لمنع التسجيل الصوري، وتوسيع مسارات الخدمة العسكرية المخصصة لـ«الحريديم». إلا أن حزب «ياشار»، بزعامة آيزنكوت، أكد في رد نقلته القناة 12 أن بعض المعلومات المتداولة غير دقيق أو غير مكتمل، فيما نفى «يهودية التوراة المتحدة» التوصل إلى اتفاق، مشدداً على أن أي قرار مرهون بموافقة قيادته الدينية.

وفي غضون ذلك، كشف موقع «واللا» الإسرائيلي، الثلاثاء، أن آيزنكوت يسعى إلى استنفاد المفاوضات مع الليكود و«الحريديم» بنهاية الأسبوع الجاري، وإبلاغ الرئيس إسحاق هرتسوغ الأسبوع المقبل بنجاحه في تشكيل الحكومة، مع إبقاء خيار حكومة الأقلية المدعومة من الأحزاب العربية مطروحاً.

وصعّد رئيس حزب «الديمقراطيون»، يائير غولان، ضغوطه على شركائه في معسكر التغيير، قائلاً عبر منصة «إكس»، الثلاثاء: «يمكن استبدال نتانياهو غداً، فلماذا ننتظر؟»، طارحاً تشكيل حكومة تضم منصور عباس.

لكن هذا المسار يصطدم بموقف زعيم «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الرافض للاستناد إلى الأحزاب العربية، فيما يفضل نفتالي بينيت حكومة وحدة مع الليكود برئاسة آيزنكوت، وفق «تايمز أوف إسرائيل»، الاثنين، الذي شهد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين «ياشار» والليكود دون اختراق معلن.

وتنتهي مهلة آيزنكوت، الذي كلّفه هرتسوغ رسمياً في 8 نوفمبر، في السادس من ديسمبر المقبل، مع إمكانية تمديدها أسبوعين، فيما أظهرت النتائج النهائية لانتخابات 27 أكتوبر حصول معسكره على 48 مقعداً، مقابل 53 لمعسكر نتانياهو و19 للأحزاب العربية، ما يضع مصير الحكومة المقبلة أمام معادلة تتطلب تجاوز الانقسامات داخل المعسكرات السياسية نفسها.