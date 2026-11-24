أعلنت الحكومة البريطانية، فرض عقوبات على الحوثيين و4 من كبار قادتهم لمحاولتهم تقويض الاستقرار في المنطقة. وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، في بيان اليوم، إن عدوان الحوثيين المتجدد الذي يستهدف شركاءنا والمدنيين البريئين غير مقبول ويجب محاسبتهم. وذكرت الخارجية البريطانية في بيان، أن السلوك المتهور للحوثيين في مضيق باب المندب واصل تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وفاقم ضغوط تكاليف المعيشة للعائلات البريطانية.

ودانت الهجمات المتزايدة على البنى التحتية المدينة في السعودية. وتشمل الإجراءات التي اتخذتها لندن ضد الحوثيين تجميد أصول المجموعة وأصول 4 شخصيات فرضت عليها حظر سفر كذلك. وأشارت لندن إلى أنه في عهد الحوثيين تعرض معتقلون للتعذيب وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة.

على صعيد متصل، أعلن السعودية، اليوم، أن هجوماً إرهابياً طال أحد أبراج المركز المالي بالرياض، بعدما أفاد ثلاثة شهود بتضرر أعلى ناطحة سحاب في العاصمة السعودية والتي تضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي جراء استهدافها. وأورد الناطق باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن، تركي المالكي، على منصة إكس، تعرض أحد أبراج المركز المالي لهجوم إرهابي جبان.

في الأثناء، وفيما تحافظ القوات الحكومية اليمنية على مواقعها في محيط مدينة تعز، وتواصل التصدي للتحركات الحوثية، تعمل الوحدات العسكرية في جبهات لحج على إعادة ترتيب صفوفها، بالتزامن مع توجه الحوثيين لتعزيز تحصيناتهم على الساحل، تحسباً لهجمات معاكسة محتملة. وأعلن محور تعز العسكري، اليوم، أن الطيران الحربي نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع قيادة وسيطرة وتجمعات وآليات عسكرية للحوثيين غرب المدينة، في إطار العمليات الجوية المتواصلة ضد مواقع الجماعة وتحصيناتها.

ومع تدهور الأوضاع البيئية، أعلن مكتب شؤون الحصار بالمحافظة، تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بأمراض وبائية وتنفسية وحميات خلال أكتوبر الماضي، عازيا ذلك إلى تكدس النفايات، تزامناً مع تحذيرات أممية من ارتفاع حالات الاشتباه بالإصابة بالكوليرا إلى 3 أمثالها خلال أسابيع قليلة، وفق بيان أممي صدر مؤخراً. كما حذرت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في تعز، من أن تراكم النفايات يهدد بانتشار واسع للأمراض التنفسية والحميات، مؤكدة أن حمى الضنك والكوليرا أخذتا في الانتشار بالفعل بين السكان.